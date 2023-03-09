İlk OLED ekranlı iPad Pro'nun fiyatı sızdırıldı!

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Apple, yeni nesil iPad modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce de bazı sızıntılara sahne olan model için yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Önemli kaynaklar fiyatlarına ilişkin bilgiler ortaya koyuyor.

OLED ekranlı iPad Pro fiyatı, 1500 dolardan başlayacak

Birçok önemli kaynak Apple'ın ilk OLED ekranlı iPad modelini 2024'te piyasaya süreceğini söylüyor. 11.1 inç ve 13 inç OLED ekranlı iPad Pro olmak üzere iki farklı model ile sahne alacak. Samsung Display ve LG Display'in beraber hazırlandığı iddia edilen serinin fiyatları belli oldu.

The Elec tarafından ortaya atılan bilgilere göre büyük bir fiyat artışı bekleniyor. 11.1 inç OLED ekranlı iPad Pro 1500 dolar ile sahne alacak. 13 inç OLED ekranlı iPad Pro ise 1800 dolarlık fiyatıyla gelecek. Fiyat farkının en büyük nedeni olarak OLED ekran gösteriliyor.

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Apple'ın iPad modellerinde kullanacağı OLED teknolojisi, standart OLED'lere göre daha gelişmiş işlevlere sahip olacak. Bu modellerin ekranları iki emisyon katmanından oluşacak ve bu sayede ekran parlaklığı iki kata ve ekran ömrüyse dört kata kadar artacak.

Apple, geçtiğimiz yılın Ekim ayında M2 işlemcili iPad Pro modelini tanıtmıştı. ARMv8 mimarisi üzerine inşa edilen ve 5nm teknolojisiyle üretilen işlemci, yüzde 15'e kadar daha hızlı performans sunan 8 çekirdekli CPU'ya ve yüzde 35'e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Cihaz, 12,9 inçlik Liquid Retina XDR ekran ile donatılan iPad Pro, P3 geniş renk yelpazesi, True Tone ve ProMotion gibi gelişmiş ekran teknolojilerini içerisinde barındırıyor.

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