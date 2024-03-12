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İlk iPhone açık artırmada!

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Eski teknolojik cihazlar, özellikle de Apple tarafından üretilen ürünler, büyük bir değere sahip. Steve Jobs imzalı senetlerin yanı sıra, Apple'ın eskiden ürettiği ve günümüzde bulunması zor ürünleri de büyük ilgi görüyor. Son olarak kutusu açılmamış 1. nesil iPhone modeli de açık artırma ile satılacak.

Günümüzde eski teknolojik cihazlar, özellikle de Apple tarafından üretilen ürünler, büyük bir değere sahip. Zira açık artırmalarda yüksek fiyatlara satılıyorlar. Steve Jobs imzalı senetlerin yanı sıra, Apple'ın eskiden ürettiği ve günümüzde bulunması zor ürünleri de büyük ilgi görüyor. Son olarak kutusu açılmamış 1. nesil iPhone modeli de açık artırma ile satılacak. İşte ayrıntılar…

1. nesil iPhone, açık artırmada!

Geçtiğimiz aralık ayında Steve Jobs imzalı 4,01 dolarlık çek, açık artırmaya çıktı ve 46 bin 63 dolara alıcı buldu. Jobs, bu çek ile Apple'ın ilk bilgisayarının bir donanım parçasını satın aldı. Şimdi ise ilk iPhone açık artırmaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan LCG Auctions müzayede evi, 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone 1 modelini açık artırmaya çıkardı. 4 GB depolama alanına sahip cihazın çalışıp çalışmama durumu bilinmiyor.

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Kutusu açılmamış ilk iPhone için başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi. Açık artırma, 24 Mart'ta sona erecek. Ürünün 100 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor. Zira aynı model, Temmuz 2023'te de açık artırmaya çıkmış ve 190 bin dolara satılmıştı. Bir önceki satışta da 133 bin 435 dolara alıcı bulmuştu.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Steve Jobs Apple Teknoloji Güncel Haberler

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