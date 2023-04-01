İlan sayfalarında Togg hareketliliği: Çekiliş sırasını satanlar bile var!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart tarihinde bitti. 29 Mart tarihindeyse üretilen ilk 20 bin otomobilin sahipleri belli oldu. Çekiliş sonuçlarına hala bakmadıysanız www.togg.com.tr resmi internet sitesinden bakabilirsiniz. Sonuçların açıklanması ardından ilan sitelerinde "Togg alacağım için satılık!" başlıkları yer aldı. İşte detaylar…

Togg alacağım için satılık! Togg çekiliş hakkımı satıyorum!

Çekiliş sonuçlarının açıklanması ardından ilan sayfalarında Togg hareketliliği yaşandı. Kullanıcılardan bazıları "Togg alacağım için satılık!, Togg çekiliş sıram satılıktır!, Togg aracım teslim olduktan sonra satılıktır!" gibi başlıklarla ilanlar açtılar. Espri mahiyetinde yapılan başlıklar bir süre sonra değiştirilse de kararında ciddi olan kullanıcıların ilan başlıkları hala aynı.

Ayrıca çekiliş hakkını satan kullanıcılar da var. "Togg çekiliş hakkım satılıktır" şeklinde ilanlar veren kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında haklarını satıyorlar. Ayrıca sosyal medyada da bu tarz paylaşımlar çokça görüldü. Bazı kullanıcılarsa çekiliş hakları olduğunu araçlarını teslimattan sonra hemen satışa çıkaracaklarını bildirdi.

177 bin 467 adet ön siparişin arasından toplamda 40 bin kişi seçildi. Bu 40 bin kişiden 20 bini asıl 20 bini ise yedek talihli oldu. Asıl talihliler kalan ödemelerini yapmalarının ardından araçlarının teslimatlarına başlanacak. Nisan ayında Togg T10X V2 modelinin teslimatları başlayacak.

Togg T10X'in bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı!

Çekilişte bir de yedek talihliler var. Yedek talihliler aynı sırayı paylaştıkları asıl talihliler aracı almaktan vazgeçerlerse onların yerine aracı satın alabilecekler. Aynı sırada oldukları asıl talihlilerin aracı almaları durumundaysa yedek talihliler 2024 yılında herhangi bir çekilişe katılmadan Togg T10X alma hakkına sahip olacaklar.

Togg T10X ilk teslimatı ne zaman yapılacak?

Togg T10X sahiplerinin belli olmasının ardından teslimat tarihleri sorulmaya başlandı. Konuyla alakalı olarak Bakan Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. İlk Togg teslimatının pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacağını bildirdi. Gelen bilgiler arasında Cumhurbaşkanına verilecek Togg'un Anadolu isimli kırmızı renk olduğu biliniyor.

İkinci teslimatsa kardeş ülkemize yapılacak. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yapılacak. Bakan Varank kendisinden randevunun alındığını, ikinci Togg T10X'in Azerbaycan yolcusu olduğunu belirtti. Ayrıca bu teslimat haberlerinden de oldukça gurur duyduğunu ekledi.

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