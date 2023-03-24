İftara kalan zamanı hızlandıracak 6 oyun tavsiyesi!
Teknoloji Haberleri
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar için iftar saatine kadar zaman geçirmek bazen zor olabilir. İşte iftara kalan zamanı hızlandıracak 6 oyun tavsiyesi.
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar için iftar saatine kadar zaman geçirmek bazen zor olabilir. Ancak, eğlenceli oyunlar oynayarak zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden iftar vaktine kadar oyalanabilirsiniz. İşte iftara kalan zamanı hızlandıracak 6 oyun tavsiyesi.
İftara kalan zamanı hızlandıracak 6 oyun tavsiyesi!
New Star Soccer
Takımınızı kurup futbol özelliklerini geliştirerek oynayıp vakit geçirebileceğiniz güzel bir oyun.
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Parking Jam 3D
Bu eğlenceli ve renkli oyunda mantıksal düşünme becerilerini, eleştirel düşünce yeteneğini ve zamanlama hassasiyetini test edeceksiniz.
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Lights Out
Bu klasik oyun tamamen kendi kendini açıklayıcı olmakla birlikte, problem çözme yeteniğinizi geliştirebileceğiniz bir oyun.
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Frozen City
Bir buz ve kar kıyametinde geçen bir şehir kurma simülasyon oyunu. Dünyadaki son şehrin şefi olarak kaynakları toplamanız ve toplumu yeniden inşa etmeniz gerekiyor.
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Helix Jump
Helix Jump, zaman öldürmenize yardımcı olabilecek eğlenceli bağımlılık yapan bir 3D oyundur, bu oyunu her zaman açabilir ve iyi vakit geçirebilirsiniz.
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Traffic Racer Russian Village
Traffic Racer Russian Village, bu türün hayranlarının kesinlikle ilgisini çekecek özgün ve dinamik bir yarış oyunudur. Oyunda, eyalet Rus şehirlerinin ve köylerinin atmosferini tamamen yeniden üreten yerlerde yarışlar gerçekleşiyor.
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