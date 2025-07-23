IDEF 2025'te GÖKBORA Sistemi Sözleşmeleri İmzalandı

IDEF 2025'te GÖKBORA Sistemi Sözleşmeleri İmzalandı
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IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi sözleşmeleri imzalandı. Ayrıca SSB ile ROKETSAN arasında KARMA Roket/Füze Sistemi Projesi sözleşmesi de gerçekleştirildi.

IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında, GÖKBORA Sistemi kapsamında 'AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi' Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından imzalandı.

IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı standında SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imzalandı. Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA'nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek ilk Aktif Faz Dizili (AESA) Arayıcı Başlık olacak. Projeyle Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

KARMA ROKET/FÜZE SİSTEMİ PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Öte yandan, SSB ile ROKETSAN arasında 'KARMA Roket/Füze Sistemi (TRLG-122 Füze Sistemi Tedariki) Projesi' sözleşmesi, Başkan Haluk Görgün'ün katılımıyla imzalandı. SSB'den yapılan açıklamada, "Proje kapsamında; fırlatma araçları, taşıma-yükleme platformları ve gelişmiş komuta kontrol araçlarının tedariki planlanmaktadır. Farklı menzillere yönelik 122?mm roketler ile 230?mm ve 302?mm füzelerin tek bir platformdan atılabilmesi hedefleniyor. Çok çeşitli harp başlıkları kullanabilen, nokta atışı yapabilen ve sayısal komuta kontrol sistemlerine entegre olabilen bu karma sistem; Kara Kuvvetlerimizin vurucu kabiliyetine yeni bir dinamik kazandıracaktır. Bu projenin Kara Kuvvetlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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