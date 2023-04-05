İçten yanmalı motora sahip son Volkswagen belli oldu!

Tüm dünya fosil yakıtları bir kenara bırakırken, otomobil üreticileri de elektrikli modellerini birer birer piyasaya sürüyor. Elektrikli otomobiller konusunda en ciddi üreticilerden biri olan Volkswagen de içten yanmalı motora sahip modellerine veda etmeye hazırlanıyor.

Volkswagen T-Roc, markanın geleneksel motora sahip son modeli olacak

Elektrikli model gamını her geçen yıl genişleten Volkswagen, geleneksel içten yanmalı motora sahip olacak son modelini açıkladı. Volkswagen CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında tanıtılacak olan yeni T-Roc modeli, markanın içten yanmalı motora sahip son modeli olacak.

Her ne kadar 2025 yılında tanıtılacak olan T-Roc son içten yanmalı motora sahip araç olsa da, Volkswagen o yıla kadar geleneksel motora sahip birkaç farklı model daha tanıtmayı planlıyor. Avrupa pazarı için sadece station-wagon karoser ile üretilecek olan yeni Passat ve yeni Tiguan modelleri de 2024 yılında yollara çıkacak.

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Volkswagn CEO'su ayrıca 2024 yılında kapsamlı bir makyaj operasyonu ile Golf modelinin de bir süre daha yollarda olacağını belirtti. 2028 yılında tanıtılacak olan yeni ID.Golf ise tamamen elektrikli güç ünitesine sahip olacak.

2025 yılında T-Roc'un tanıtılmasının ardından ise Alman marka artık elektrikli modellere yönelecek. Volkswagen şu anda yeni elektrikli modelleri için SSP platformunu geliştiriyor. Bu platformun ilk üyesi ise elektrikli Golf olabilir. Şirket ayrıca GTI logosunu da elektrikli modellere taşıma hedefinde.

Volkswagen, gelecek otomobil planları çerçevesinde geçtiğimzi günlerde ID.2all konseptini tanıtmıştı. Bu modelden yola çıkan şirket CEO'su elektrikli modellerde markanın ruhunu yansıtan tasarımlar izleneceğini açıkladı. Daha temiz hatlar ve kaliteli iç mekanlara sahip otomobiller üreteceklerini belirten tasarım başkanı Andreas Mindt, elektrikli otomobillerdeki ayırt edici tasarımları ise terk edeceklerini belirtti.

Volkswagen, ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 ve ID.Buzz modelleri ile elektrikli otomobiller konusundaki ciddiyetini ortaya koymuş durumda. Alman üretici gelecek dönemde de elektrikli modellerin tanıtımına devam edecek. Peki siz Volkswagen ve elektrikli modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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