Hyundai, CES 2024 Fuarı'nda elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı konseptini tanıttı

Hyundai Motor Grubu, Amerika'da düzenlenen CES 2024 Fuarı'nda dikkatleri üzerine çeken elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı konsepti olan SA-2 modelini tanıttı. Hyundai'nin havacılıkta uzman şirketi Supernal ile ortaklaşa geliştirilen bu projesi 2028 yılında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Hyundai SA-2 eVTOL, uçuşa geçiyor! Ne zaman satışa çıkacak?

Hyundai SA-2 eVTOL, beş kişilik oturma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Hedefi ise güvenli, yenilikçi ve uygun fiyatlı bir hava mobilite aracı olmak. Nitekim şirketin mobilite yol haritasındaki önemli bir adımı temsil eden bu araç, CES 2024'te tanıtıldı.

Supernal ile işbirliği içinde geliştirilen SA-2, dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip olup, 4 yolcu taşıyabiliyor. Hyundai'nin havacılık ve uzay mühendisliği ekiplerinin üzerinde birlikte çalıştığı bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopter dinamikleriyle birleştiriyor. Bu sayede uygun fiyatlı günlük yolcu hava taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yani hava taksi kullanımına uygun.

Togg T10X ile Togg T10F arasındaki farklar neler?

eVTOL SA-2, ilk aşamada 25 ila 40 mil arasında (max 65 km) menzile sahip olacak ve özellikle küçük çaplı şehir içi taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak. Saatte 120 mil (193 km/s) hız yapabilen SA-2'nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet olacak.

Aracın elektrikli tahrik mimarisi, sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervanesini kullanıyor. Sessiz çalışma özelliği ile dikkat çeken SA-2, en zorlu alanlarda bile rahatça iniş ve kalkış yapabiliyor. Hyundai, 2028 yılında resmi olarak bu aracı satışa sunmayı hedefliyor.