Huawei P70 Serisi Özellikleri ve Satışları Hakkında Analiz

Apple analizleri ile tanıdığımız ve genellikle doğru öngörülerde bulunan Ming Chi Kuo, Medium hesabında Huawei P70 serisi hakkında önemli bir analiz paylaştı. Öncelikle Kuo'nun önemli analizlerini şirket içi bazı sızıntılarla bağlantılı olduğu gerçek. Bu anlamda Chin-Kuo Huawei P70 serisi için ortaya çıkan bazı özellikleri de yazısında açıkladı. Chin Kuo özellikle P70 serisinin satış oranının geçen seneye göre %230 büyüyeceği görüşünde.

Huawei P70 serisi özellikleri ve tahmini satış rakamları

Ming Chi Kuo'ya göre Huawei P70 serisi, P70, P70 Pro ve P70 Art isminde üç modelle karşımıza çıkacak. Burada belirtilen Art modelinin Porsche Design gibi özel bir model olması bekleniyor. Kuo'a bu seride özel ve pahalı bir mercek kullanılacağını aktardı.

Ünlü analist, Huawei'nin yine bu seride 5G destekli Kirin işlemcisine yer vereceğini açıkladı. Burada Mate 60 serisinde karşımıza çıkan Kirin 9000S ile yeniden karşılaşmamız olası. Bildiğiniz gibi bu işlemci 7 nm fabrikasyon sürecinden geçmiş olsa da 5G özelliğine sahip. Bu da Huawei'nin özellikle Çin'de satışlarını yeniden artırmasını sağladı. Ming Chi-Kuo Huawei P70 satışları için de benzer bir etkinin olacağı kanısında.

Kuo, bu anlamda P70 serisinde de bu artışın devam etmesini bekliyor. Analiste göre Huawei P70 sevkiyatı rekor kırarak geçen seneye göre yüzde %230 artması muhtemel. Bu anlamda sevkiyatın yıllık bazda 13-15 milyon adete ulaşma ihtimali var. Yine amiral gemisi modelin 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklentiler arasında.

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Ancak işler yolunda gitmez ve yeniden stoklama talepleri düşerse bile Kuo, sevkiyatın %150 büyüyerek 10-12 milyon adete ulaşmasını bekliyor. Her ne kadar sevkiyat sayıları direkt satış olmasa da mağazalarda satış olmadan yeni sevkiyat gelmeyeceği de ortada. Yani Huawei P70 serisi satışları da rekor kırarak bu sevkiyat rakamlarına ulaşabilir.

Huawei P70 serisi ve özellikleri

Huawei P70 serisi özellikleri ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kuo, Huawei P70 modelinde 5P lens ve 1/3,6 inç büyüklüğünde telefoto sensör kullanılacağını açıkladı. P70 Pro modelinde ise 6P lens ve 1/2,5 inç sensör büyüklüğü karşımıza çıkıyor. P70 Art ise 1 inç sensör büyüklüğü ve 1G6P lens karşımıza çıkacak. Akıllı telefon lenslerinde karşımıza çıkan P, lenslerin plastikten yapıldığı anlamına geliyor. Ancak bunu akıllı telefon kameralarında zirveye oynayan Huawei'de yapıyor. Burada önemli olan ise kullanılan lens sayısının fazlalığı. Bu sayede akıllı telefon kamerası ışığı daha iyi kırabiliyor.

Yine de malzeme kalitesi, fotoğraf kalitesini de bir nebze etkiliyor olsa da bu kadar mini bir alanda cam lens kullanmanın maliyeti oldukça fazla. Ancak Huawei P70 Art modelinde 1 cam lens 6 plastik lens kullanacak. Burada yer alan 1G6P ifadesi de bunu anlatıyor. Bunun maliyeti ise 7P yani 7 katman lens kullanan bir lensten oldukça pahalı. Bu da Huawei P70 Art modelinin diğerlerinin yanında oldukça pahalı olacağının da göstergesi.