ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son dönemde Mate 60 serisiyle yaşadığı 5G sorununu da çözen Huawei, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Çinli üretici geçen yıl tanıtılan Nova 12 serisine uygun fiyatlı bir ekleme yapmanın peşinde. Huawei Nova 12S özellikleri kısa bir süre önce sızdırıldı!

Huawei Nova 12S özellikleri sızdırıldı

Huawei Nova 12S, FOA-LX9 model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, Çinli üreticinin akıllı telefonu yakında piyasaya süreceği anlamına gelirken, son gelen raporlar cihazla ilgili bazı teknik detayları gözler önüne seriyor.

Telefonda Huawei Nova 11'de de karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon 778G kullanılacak. 6 nm mimari ile üretilen yonga seti; 1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Huawei'nin uygun fiyatlı akıllı saati ortaya çıktı! Neler sunacak?

Modelde kullanılacak işlemcide 5G desteği mevcut olmayacak. Bu da cihazın uygun fiyatlı olmasının bir nevi önünü açacak. Bunun dışında kamerasıyla dikkatleri üzerine çekeceği ve tasarımıyla da kullanıcıları üzmeyeceği söyleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Huawei Nova 12'in teknik özellikleri şöyle;

ÖzelliklerHuawei Nova 12 Ekran6,7 inç, 2.412×1.084 piksel çözünürlük, 120Hz OLED ekranİncelik / Ağırlık6,98 mm kalınlık, 191 gr ağırlıkKamera (Arka)– 50 MP ana kamera (RYYB renk filtre dizisiyle)– 8 MP ultra geniş kamera (112° FOV)İşlemciKirin 830Depolama256GB veya 512GBİşletim SistemiHarmonyOS 4Pil4.600 mAh, 100W şarj desteğiBağlantıUSB-C, NFCFiyat (Amerikan Doları)256GB: 420 USD, 512GB: 475 USD

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