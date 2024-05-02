Huawei, Türkiye pazarındaki yükselişini sürdürerek yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Hem şık tasarımları hem de güçlü özellikleriyle dikkat çeken nova 12s ve nova 12 SE, uygun fiyatları ve cazip hediyeleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. İşte Huawei nova 12 serisi fiyatı ve özellikleri…

Huawei nova 12 serisi fiyatı ve özellikleri

Serinin öncü modeli nova 12s, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ergonomik yapısı ve Star Orbit Ring tasarımıyla şık bir görünüm sunan cihaz, taç yaprağı desenli mavi gibi çarpıcı renk seçenekleriyle de kullanıcılara farklı alternatifler sunuyor.

60 Megapiksel Ultra Geniş Selfie Kamerası, nova 12s'in en dikkat çekici özelliklerinden biri. Geniş açısıyla etkileyici selfie'ler ve grup fotoğrafları çekmeyi sağlayan bu kamera, sosyal medya tutkunları için ideal. Arka tarafta ise 50 Megapiksel Ultra Vision ana kamera ve 8 Megapiksel Geniş Açılı Makro Kamera bulunuyor.

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4500 mAh pil kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunan nova 12s, 66W Huawei SuperCharge Turbo 2.0 teknolojisiyle de hızlı şarj desteği sunuyor. Yeni nesil EMUI 14 işletim sistemiyle gelen cihaz, akıcı ve kişiselleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Serinin daha erişilebilir modeli olan nova 12 SE, ince tasarımı ve göz alıcı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Güçlü işlemcisi ve optimize edilmiş yazılımıyla akıcı bir performans sunan cihaz, günlük kullanımda ve eğlence deneyiminde beklentileri karşılıyor. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle de yaratıcı fotoğraflar çekmek mümkün.

Huawei nova 12s, 22.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, yanında 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor. Nova 12 SE ise 19.999 TL fiyatıyla gelirken, 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyeleriyle birlikte sunuluyor. Ayrıca, "ANOVA121000PR" indirim kodu kullanılarak her iki modelde de 1.000 TL indirim kazanmak mümkün.