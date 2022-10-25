Huawei'nin yeni katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi belli oldu!

Katlanabilen telefon pazarı genişlerken markalar da yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl P50 Pocket modelini piyasaya süren Huawei, şimdi ise yeni katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin tanıtımı önümüzdeki ay gerçekleşecek.

Huawei Pocket S 2 Kasım'da görücüye çıkıyor

Huawei'nin Pocket S olarak adlandırdığı yeni katlanabilir telefonu 2 Kasım tarihinde görücüye çıkacak. Çinli üreticinin yeni katlanabilir akıllı telefonunu 6 farklı renkte göreceğiz. Huawei, bu altı farklı rengini teaser videosu sırasında 'Pocket' kelimesinin harflerinin her birini farklı renklerle ifade ederek ortaya koydu. Yeni renkler muhtemelen siyah, pembe, mavi, sarı, beyaz ve yeşil olacak.

Geçen yıl piyasaya sürülen P50 Pocket, küçük boyutları ve katlanan kapaklı tasarımıyla Samsung'un Galaxy Z Flip serisine cevap olarak karşımıza çıkmıştı. Genel anlamda Samsung'un modeline benzeyen P50 Pocket, kamera yuvası tasarımı ve kapakta bulunan ikincil ekranı ile Huawei imzasını taşıyordu.

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Gelen bilgilere göre yakında tanıtılacak olan Pocket S, Snapdragon 888 4G veya Snapdragon 778G işlemcisine sahip olacak. Yeni modelde P50 Pocket'ta gördüğümüz ikincil ekranın ise yer almayacağı söyleniyor. Bu bilgilere dayanarak yeni katlanabilir modelin, P50 Pocket'ın altında konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu 2 Kasım'da tanıtıldıktan sonra ilk olarak Çin pazarında sunulacak. Yeni modelin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak genişleyen katlanabilir telefon pazarında Huawei'nin Pocket S'i de global anlamda satışa çıkarması sürpriz olmayacaktır.

Katlanabilir telefonlar ilerleyen dönemde hayatımızda daha fazla yer alacak gibi görünüyor. Birçok markada olduğu gibi Apple da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.