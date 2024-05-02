Huawei'nin net karı yüzde 564 büyüdü

Huawei, son çeyrek geliri ile büyük teknoloji şirketlerini kıskandıracak gibi duruyor. Şirket; 5G, otomotiv ve akıllı telefon teknolojilerindeki büyüme sayesinde kazançlarında büyük artış gördü. ABD yaptırımlarının ardından nihayet toparlanmaya başlayan şirket, 2024'ün ilk çeyrek karında beklentileri aştı. Buna göre üç aylık dönemde yüzde 564 kar bildirdi.

Huawei net karı yüzde 564 büyüdü, işte gelirler

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre, teknoloji devinin Ocak-Mart dönemindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 564 artışla 2,71 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ise şirket geliri yüzde 37'lik artarak 24,5 milyar dolara yükseldi.

Bu artış, birçok ürün yelpazesindeki başarılı sonuçların ardından geldi. Huawei, 5G ağ ekipmanları ve 5G cihazlarına yönelik beklentileri aşmayı başardı. Öte yandan akıllı telefon satışlarının yüzde 70 artmasıyla birlikte Çin'de en çok satan ikinci marka oldu.

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Huawei ayrıca araba teknolojileri gibi yeni sektörlerde de ilerleme kaydediyor. Nisan ayında düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda şirket, yedi Çinli otomobil üreticisi ile otonom sürüş sistemi geliştirdiğini açıkladı.

Tüm bunlara ek olarak Huawei, 7 Mayıs'ta Dubai'de bir etkinlik düzenleyecek. Daha önce sızıntılarla gündeme gelen MateBook, MatePad ve giyilebilir cihazların global pazarda tanıtılması bekleniyor.

Şirket tarafından yapılan paylaşımda giyilebilir teknolojiler, MateBook ve MatePad serisine dikkat çekildi. Yeni ürünlerle ilgili herhangi bir görsel paylaşılmadı, ancak birden fazla model tanıtılması bekleniyor. Pura 70 serisinin globale gelme ihtimali ise düşük.

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