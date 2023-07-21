Huawei, Mate 60 Serisinde Dynamic Island Teknolojisini Kullanacak

Huawei'nin yeni tanıtacağı Mate 60 serisinde kendi üretimi olan Dynamic Island teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji, Apple'ın iPhone 14 Pro serisi telefonlarında da bulunan bir özellik olarak dikkat çekiyor. Huawei'nin çentikli tasarımlarında kullanılan ön kamera tasarımı da yeniden kullanılacak. Ayrıca, Huawei'nin kendi Dynamic Island yazılımını geliştirerek bu tasarımı daha etkin hale getirmesi bekleniyor.

Dynamic Island teknolojisi, Apple'ın iPhone 14 Pro serisi telefonlarıyla hayatımıza girdi. Kimileri tarafından çokça beğenilen kimileri tarafından da eleştirilere maruz kalan özelliği Huawei de beğenmiş gibi görünüyor. Öyle ki yeni tanıtacağı Huawei Mate 60 serisinde teknoloji devinin kendi üretimi bir Dynamic Island kullanılacak.

Huawei'nin ürettiği Dynamic Island nasıl olacak?

Yeni sızıntılara göre Huawei, S10 Plus'tan da aşina olduğumuz, ayrıca şirketin 2020'de tanıttığı Mate 40 ve P40 serilerindeki hap şeklindeki ön kamera tasarımına geri dönmeye hazırlanıyor. O günden beri Apple, bu şekilde bir ön kamerayı telefonlarına koymaktan çekindi. Bunun sonucunda ise yeni çıkan serilerde çentikli tasarım görmeye başladık.

Huawei'nin bu çentikli tasarımlarında genelde 2 kamera ve bir adet 3D ToF sensörünü görmeye alıştık. Ancak Huawei'nin çentikli tasarımlarında kullandığı bu formül biraz değişecek. Öyle ki şirket sonbaharda Mate 60 ve Mate 60 Pro modellerini tanıtacak. Bu modellerle birlikte de Huawei'nin 2020 yılında tozlu raflara kaldırdığı ekrana gömülü hap şeklindeki sisteme geri dönmesi bekleniyor.

Yani iki kameralı ve bir adet ToF sensörlü sistem 3 yıllık bir aranın ardından yine çerçeveden ayrılacak. Huawei'nin önceden de bu tasarımı telefonlarında uyguladığından bahsetmiştik. Ancak bu sefer telefonun sağ veya sol tarafında değil de merkezinde kullanacak. Yani Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde izlediği yol gibi merkezi konumlu bir tasarım bizleri karşılayacak ve bu şirket açısından bir ilk.

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İki kameralı ve bir ToF sensörlü sistem 2019'da Huawei Mate 30'da da kullanılıyordu. Ekran içindeki delik de Mate 40 serisinde kullanılıyordu. Buradaki yenilik ise iki kameranın ve ToF sensörünün aynı delik içerisinde yer alması olacak. Yeni gelecek Mate 60 amiral gemisinde bu teknolojinin ilk defa kullanılması bekleniyor.

Bununla birlikte Huawei'nin bunun sadece tasarımsal bir yenilik olarak kalmasına izin vermeyeceği düşünülüyor. Öyle ki Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde yaptığı gibi Huawei de kendi Dynamic Island yazılımını geliştirip bu tasarımı daha etkin kılma yolunda ilerleyecek. Cupertino'lu teknoloji devinin gerisinde kalmak istemeyecek olan Huawei'nin bu hamlelerini ilerleyen zamanlarda daha net göreceğizdir.

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