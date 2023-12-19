HP, Omen Transcend 14 ile oyuncu laptopları arasında rekabeti yükseltiyor

HP'nin yeni Omen Transcend 14 modeli, dünyanın en hafif 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı olacak. Intel Core Ultra Meteor Lake işlemcisi ve yüksek performanslı donanımlarıyla dikkat çeken laptop, oyun severlere akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

Hp, yeni Omen Transcend 14 ile oyuncu laptopları arasında rekabeti yükseltmeye hazırlanıyor. 14 inçlik ekrana sahip Omen Transcend 14, Intel'in Core Ultra Meteor Lake işlemcisiyle geliyor ve şirketin iddiasına göre dünyanın en hafif 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı unvanını taşıyacak.

Omen Transcend 14, oyun severlerin tüm hayalini karşılayacak bir donanımla geliyor:

Omen Transcend, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 24 MB önbellek ve 5.1 GHz'e varan turbo hız sunan Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake işlemci ile gelecek. Ayrıca ekran kartı kısmında dahili Arc iGPU'ya ek olarak NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6 da bulunuyor.

Bunun yanı sıra, ultra hızlı bir belleğe sahip olacak olan Transcend 14 LPDDR5X-7467 teknolojisiyle 32 GB'a kadar RAM desteğine ve tabi ki bu destek ile akıcı oyun deneyimi yaşamamıza olanak sağlayacak. Ayrıca 2 TB'ye kadar PCIe Gen4 NVMe depolama desteğine sahip.

Apple gaza bastı! iPhone 16 Pro, kamerası ile çok konuşulacak

Omen Transcend 14, 2.8K (2880×1800) çözünürlük, 120 Hz yenileme oranı, 0.2 ms tepki süresi ve 500 nit HDR parlaklığa sahip 14 inç OLED ekran ile gelecek. Ses kısmında HyperX ses teknolojisiyle desteklenen çift hoparlör ve DTS: X surround sunulacak.

Transcend 14, Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.1, kulaklık girişi ve kablosuz bağlantı kısmında WI-FI7 (BE200) + BT5.4, WI-FI6E + BT5.3 gibi seçenekler sunacak. Pil performansında ise 71 Wh batarya ve 140W USB Type-C güç adaptörü ile hafif kullanımda 11.5 saate kadar pil ömrü sunacak. Ağırlığı ise sadece 1637 gram.

Hp Transcend 14 teknik özellikleri

ÖzellikDetayİşletim SistemiWindows 11 Home veya ProİşlemciIntel Core Ultra 9 185H veya Intel Core Ultra 7 155HGrafik KartıNVIDIA GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU, 4060 veya 4050Bellek32 GB veya 16 GB LPDDR5x-7467 MHz RAMDepolama2 TB, 1 TB veya 512 GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSDEkran35.6 cm (14¨), 2.8K OLED, 48-120 Hz, 0.2 ms yanıt süresi, UWVA, kenardan kenara cam, ince çerçeve, Düşük Mavi Işık, SDR 400 nit, HDR 500 nit, %100 DCI-P3Web KamerasıHP True Vision 1080p FHD IR kamera, gürültü azaltma ve dahili çift dizi dijital mikrofonSesHyperX Ses Kontrolü; Çift hoparlör; DTS: X Ultra, HP Audio Boost 2.0BağlantılarBirden fazla USB portu, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, kulaklık/mikrofon komboKablosuz BağlantıIntel Wi-Fi 7 BE200 veya Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.4 veya 5.3Pil Ömrü11.5 saate kadarAğırlık ve Boyutlar1637g, 313 x 233.5 x 17.99 mm

Henüz fiyat bilgisi açıklanmayan Transcend 14'ü birkaç hafta içinde CES 2024'te daha detaylı göreceğiz.