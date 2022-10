House of the Dragon sezon finali sızdı!

Önümüzdeki pazar günü resmi olarak yayınlanması beklenen House of the Dragon dizisinin sezon finali sızdırıldı.

Sinemaseverler için üzücü sonlar peş peşe geliyor. Amazon Prime Video'nun tartışmalara konu olan dizisi Lord Of The Rings: Rings Of Power'ın sezon finali geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlandı. House of the Dragon sezon finali ise resmi önümüzdeki pazar günü yayınlanacak. Fakat son bölüm bugün sızdırıldı.

House of the Dragon sezon finali torrent sitelerine düştü!

Game Of Thrones'un yayınlandığı dönemde her bir yeni bölümün çıkmasını bekleyenlerin hatırlayacağı üzere bu seride daha önce de sızıntılarla karşılaştık. Hatta ilk dizide bir seferde 4 bölümün sızdırıldığı bile oldu.

Şimdi ise bu kaderi ardılı (kronolojik olarak öncülü) olan House of the Dragon sezon finali yaşıyor. Yayınlanmasına yalnızca 2 gün kalmışken dizinin son bölümü torrent sitelerine düştü. Çevirmenler ise hızlıca mesaiye başladı.

House of the Dragon kaç sezon olacak?

Game Of Thrones evreninin yaratıcısı ve dizilerin uyarlandığı kitapların yaratıcısı olan George R. R. Martin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada henüz 1. sezonu devam eden House of the Dragon için önemli bilgiler verdi.

Martin, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi dizinin tüm sezonlarının 10 bölümden oluşacağını söyledi. Tahmini olarak da yine bölüm başı 1 saat gibi bir süre bizleri bekliyor olacak. Ayrıca diziyi 4 sezon yapmayı planladıklarını ve bir aksama olmaması halinde 2025 yılında final yapacaklarını söyledi.

