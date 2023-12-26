Honor X50 Pro'nun Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor cephesinde Honor X50 Pro için geri sayım başladı. Akıllı telefonun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı konusunda akılarda birçok soru işareti söz konusu. Ancak son gelişmelere bakacak olursak bu durum çok yakında değişecek. Zira Honor X50 Pro temel özellikleri ve çıkış tarihi kısa bir süre önce belli oldu.

Honor X50 Pro temel özellikleri ve çıkış tarihi

Honor, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla Honor X50 Pro modelinin kilit özelliklerini ve tasarımını gözler önüne serdi. Bunun dışında şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefon 10 ila 11 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerden birisinde tanıtılacak. Hatırlanacağı üzere bu tarihlerde Honor Magic 6 ailesi de vitrine çıkacak.

Şirketin paylaştığı tanıtım posterine baktığımızda cihazın Qualcomm Snapdragon 8+ serisi bir işlemciden güç alacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 5800 mAh batarya ve göz koruma sertifikalı 1,5K kavisli bir ekranla gelecek.

Uydu bağlantılı Honor Magic 6 için tarih verildi!

16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunacak akıllı telefonun tasarımını da Honor'un tasarım diliyle doğru orantılı. Burada içerisinde iki kamera ve bir LED flaşa ev sahipliği yapan dairesel yuvarlak kamera modülü karşımıza çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor X50 modelinin özellikleri şöyle;