Honor, 2023 yılında yüzde 200 büyüme gösterdi

Honor, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticilerinden birisi. 2023 yılında yenilikçi ürünleri ve pazar stratejileriyle sektörde öne çıkan marka, kullanıcı deneyimini yükseltme odaklı attığı adımlarla popülaritesini artırdı. Bu bağlamda şirketten beklentiler arttı. Son olarak Honor, 2023 yılını nasıl geçirdiğini ve bu seneki hedeflerini açıkladı.

Honor, yüzde 200 büyüme gösterdi!

Honor, bir zamanlar Huawei bünyesinde faaliyet gösteriyordu. 2019 yılında ABD'nin uyguladığı yaptırımların ardından Huawei, büyük bir gerileme yaşadı. Bu zorlu dönemde pazar payının önemli bir kısmını kaybeden şirket, finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Honor'u markasını satmak zorunda kaldı.

Aradan birkaç yıl geçmesinin ardından Huawei, eski günlerine dönmeye başladı. Bir zamanlar bünyesinde bulunan Honor ise bu süre içerisinde ciddi bir ilerleme kaydetti. Öyle ki firma, ana vatanı Çin'de bir zamanlar çatısı altında bulunduğu şirketi bile geride bırakmayı başardı. Son açıklamalarsa Honor'un hedeflerinin büyük olduğunu gösteriyor.

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Honor, MWC 2024 fuarı kapsamında Android amiral gemisi Magic 6 Pro, Pad 9, Magic V2 RSR Porsche Design ve MagicBook Pro 16 ürünlerini tanıttı. Akabinde şirketin CEO'su George Zhao, 2023 yılının nasıl geçtiğini ve 2024 hedeflerinden bahsetti.

CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor, geçen sene Avrupa Birliği ülkelerinde akıllı telefon satışlarında yüzde 200'den fazla artış yaşadı. Buna göre şirket, Çin dışında pazar payını artıran tek Çinli marka oldu.

Bu sene yani 2024 yılı için yüzde 100 büyüme hedefleyen firma, önümüzdeki üç yıl içinde küresel olarak toplam telefon satışlarında yüzde 50 pay sahibi olmak istiyor. Bu, satılan her iki telefondan birinin Honor'a ait olması anlamına geliyor. Bu oran şu anda yüzde 20, yani her beş telefondan bir tanesi.

Amiral gemisi telefonlar ile Apple ve Samsung firmalarıyla rekabet etmeyi isteyen Honor, LATAM (Latin Amerika) ve MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgelerinde ise uygun fiyatlı modelleri ile varlığını artırmayı hedefliyor. Zaten bu bölgelerin ekonomik seviyesi pek iyi olmadığı için diğer markalar da bütçe dostu telefonlar piyasaya sürüyor.

Şirket, büyümeyi sürdürebilmek için yapay zeka alanına daha fazla yatırım da yapacak. Bu kapsamda şirket, Meta ve Google ile iş birliği yaparak yapay zekayı akıllı telefonlar için daha etkin şekilde kullanacak.

Şu anda akıllı telefon dendiğinde ilk akla gelen markalar Samsung ve Apple iken, bu önümüzdeki yıllarda değişebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.