Hogwarts Legacy ezdi geçti: En çok satan oyunlar belli oldu!
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Steam, 14 Şubat - 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları listeledi. Yeni çıkan Hogwarts Legacy, birinci sıraya adını yazdırdı.
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, uzun bir süredir düzenli olarak en çok oynanan ve satan yapımları listeliyor. Bugün ise platform, 14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı. Yeni çıkan yapımların başarısı dikkat çekti.
Hogwarts Legacy, Steam'de en çok satan oyun oldu!
Steam tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında Hogwarts Legacy bulunuyor. Ön sipariş sürecinin ardından 10 Şubat'ta resmi olarak çıkış yapan oyun, 699 TL fiyatına sahip. Aynı zamanda 10 haftadır çok satanlar arasında.
Listenin ikinci sırasında ise FPS kategorisinin temsilcilerinden Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. 550 haftadır çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
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14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunlar
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hogwarts Legacy birinciliği hak ediyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatı1Hogwarts Legacy699,00 TL2Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz3Apex LegendsOynaması Ücretsiz4Call of Duty: Modern Warfare® II714,35 TL (-35%)5Atomic Heart699,00 TL6EA SPORTS FIFA 23699,99 TL7Borderlands 330,90 TL (-90%)8PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz9Destiny 2Oynaması Ücretsiz10Back 4 Blood249,00 TL11Mafia: Definitive Edition90,65 TL (-65%)12Age of Empires IV: Anniversary Edition299,00 TL13Dying Light19,47 TL (-67%)14NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL15NBA 2K23209,70 TL (-70%)16Sid Meier's Civilization VI21,90 TL (-90%)17Batman: Arkham Knight59,00 TL18ELDEN RING599,00 TL19Returnal599,00 TL20Yu-Gi-Oh! Master DuelOynaması Ücretsiz21The Last Of US Part 1599,00 TL22Rust308,00 TL23The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition349,00 TL24Resident Evil 4563,47 TL25Lost ArkOynaması Ücretsiz26Football Manager 2023599,00 TL27Euro Truck Simulator 237,25 TL (-75%)28Dead By Daylight149,00 TL29EA Play8,00 TL (-80%)30Black Desert19,00 TL
Hogwarts Legacy Steam Teknoloji Haberler
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hogwarts Legacy birinciliği hak ediyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.