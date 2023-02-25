Hogwarts Legacy ezdi geçti: En çok satan oyunlar belli oldu!

Steam, 14 Şubat - 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları listeledi. Yeni çıkan Hogwarts Legacy, birinci sıraya adını yazdırdı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, uzun bir süredir düzenli olarak en çok oynanan ve satan yapımları listeliyor. Bugün ise platform, 14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı. Yeni çıkan yapımların başarısı dikkat çekti.

Hogwarts Legacy, Steam'de en çok satan oyun oldu!

Steam tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında Hogwarts Legacy bulunuyor. Ön sipariş sürecinin ardından 10 Şubat'ta resmi olarak çıkış yapan oyun, 699 TL fiyatına sahip. Aynı zamanda 10 haftadır çok satanlar arasında.

Listenin ikinci sırasında ise FPS kategorisinin temsilcilerinden Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. 550 haftadır çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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14 Şubat – 21 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunlar