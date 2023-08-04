Hindistan, Teknoloji Firmalarını Zor Durumda Bıraktı

Hindistan, elektronik aletlerde lisans koşulu getirerek teknoloji firmalarını zor durumda bıraktı. Apple başta olmak üzere birçok firma ithalatı durdurmak zorunda kaldı. Şirketler, lisans almak için görüşmeler yapıyor ve önlem alınmasını beklediklerini dile getiriyor. Bu durumun Hindistan pazarında yeni ürün gelmesinin önüne geçebileceği belirtiliyor.

Hindistan uzun zamandır ülkeye gelen ithal mallar konusunda belirli kısıtlamalara sahip. Güney Asya ülkesi şimdi ise bu listeyi genişleterek teknoloji firmalarını bir hayli zor durumda bıraktı. Apple başta olmak üzere teknoloji firmaları bu sorunu çözme peşinde.

Hindistan, elektronik aletlerde lisans koşulu getirdi

Hindistan geçtiğimiz gün dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve mini bilgisayarların ülkeye girişi için lisans zorunluluğu getirdi. Bu tür cihazların üretiminin ülkede daha fazla yapılmasını isteyen Hindistan hükümeti, ani bir karar ile sınırlamayı duyurdu.

Bu gelişmeni ardından Apple, HP, Dell, Samsung ve birçok diğer üretici ithalatı geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Alınan karar sonrası şaşkınlığa uğrayan şirketler, böyle bir önlem alınmasını beklediklerini ancak oldukça kısa sürede alınan bu kararın kendilerini hazırlıksız yakaladığını dile getiriyor.

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Firmalar şu anda Yeni Delhi'deki yetkililerle mallarını ithal etmek için gerekli lisansı nasıl alacakları konusunda görüşüyorlar. Birçok şirket bu konuda hızlı bir şekilde aksiyon alıp, ithalatların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Bunun nedeni ise ülkede tıpkı 'Efsane Cuma' gibi bir etkinlik olan Diwali alışveriş günlerinin yaklaşması. Aynı zamanda okulların da açılmasına neredeyse 1 aylık bir süre kalmışken, şirketler bu satış fırsatından en iyi şekilde yararlanmak istiyor. Çoğu firma için ağustos ve eylül aylarının en önemli satış hacmine ulaştıkları zaman dilimleri olduğunu da belirtelim.

Şirketler henüz bu konuda açıklama yapmazken, uzmanlar bu durumun ilerleyen dönemde Hindistan pazarında yeni ürün gelmesinin önüne geçebileceğini ifade ediyor. Ancak üretimin kendi ülkelerinde yapılmasını isteyen Hindistan hükümeti ise bu kararından geri adım atmayacak gibi görünüyor.

Hindistan hükümetinin aldığı bu karar sonrası Apple ve diğer şirketlerin ülkeye ithalat konusunda nasıl bir yol izleyecekleri merak konusun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.