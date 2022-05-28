"Hevesli Gezegen Elçileri"nin keşif robotu TEKNOFEST'te yarışacak - Haberler

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinden oluşan Hevesli Gezegen Elçileri ekibinin ürettiği uzaktan kontrol edilebilen "Kaşif" adlı robotun, öğrencilerin uzay konulu eğitimlerinde kullanılması hedefleniyor.

Üniversitenin Astrofizik Eğitim ve Araştırma Birimi Uydu ve Uzay Bilimleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Metin Altan danışmanlığında Esin Çatal, Hande Okurlar ve Göktuğ Savur'dan oluşan ekip, Uzak Gezegen Rehberi projesi kapsamında Mars'ta görev yapan "Curiosity" keşif aracını model alarak yaklaşık 3 yıllık çalışma sonunda robot yaptı.

İnternet aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilme özelliği bulunan "Kaşif", sondaj yapma, fotoğraf çekme ve tarama görevlerini yerine getirebiliyor.

ESTÜ Yunus Emre Gözlemevi'nde Mars'taki Gale kraterinin benzerinin oluşturulduğu Gezegen Araştırmalarında Farkındalık Laboratuvarı'nda konuşlandırılan, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerinde de kullanılması hedeflenen robot projesiyle TEKNOFEST 2022'ye başvuran Hevesli Gezegen Elçileri ekibi, yarışmadan derece elde etmeyi amaçlıyor.

"Okullar robotumuza uzaktan bağlanacak"

Dr. Öğretim Üyesi Metin Altan, AA muhabirine, gezegen araştırmalarına gelecekte hazır olunabilmesi için bugünden çocuklara sevdirmek, ilgilerini uyandırmak ve farkındalık yaratmak gerektiğini söyledi.

Hevesli Gezegen Elçileri Ekibi ile bu amaçla çalıştıklarını belirten Altan, şöyle devam etti:

"Ortaokul ve lise öğrencilerinin Fen Bilgisi dersi müfredatlarında uzay konulu bölümler var. Bu bölümlerde çocuklar Güneş'e, Ay'a, yıldızlara, gezegenlere sadece görseller aracılığıyla bakıyor. Biz çocuklara bu gezegenleri adeta yaşatmak istiyoruz. Çocuk bir bilim insanının uzay üssünden Mars'a gönderdiği robotu kullanabilsin. O mantığı, felsefeyi anlasın. Proje çalışmasını yapabilsin istiyoruz. Proje paydaşlığını öğrenebilsin. Okullar robotumuza uzaktan bağlanacaklar. Bilim insanlarıymış gibi başka okuldaki çocuklarla bu robotu yönetecekler. Ortak projeler yapacaklar. Mars'ta bulunan Olimpus Dağı'nı, kanyonları tartışacaklar. Çocuklarımızı bunun farkında olmaları için davet ediyoruz. İstediğimiz bir robotu mekanik olarak görsünler."

Gezegen Araştırmalarında Farkındalık Laboratuvarı'nda Mars'taki 154 kilometre çapındaki Gale kraterinin benzerini oluşturduklarını kaydeden Altan, "Gale kraterini 6 metre çapı ölçeğine kadar küçülttük. Mars ufkuna ait bir fotoğraf yerleştirdiğimiz laboratuvara Kaşif aracılığıyla bağlanacak öğrenciler, kendilerini oradaymış gibi hissedecek. Robot aracılığıyla fotoğraf çekebilecek." dedi.

"Curiosity'nin bütün görevlerini yapabiliyor"

Fizik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan ekibin kaptanı Esin Çatal, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara gezegenlerin keşiflerinde kullanılan teçhizatları tanıtmak istediklerini bildirdi.

Çocukların uzay görevlerinde kullanılan ekipmanları kitaplarda okuyup belgesellerde izlediğini belirten Çatal, "Deneyerek öğrenme en iyi öğrenme şeklidir. İnsan bir şeyi deneyimlediği zaman ömrü boyunca unutamıyor. Amacımız da çocukların Kaşif aracılığıyla uzay görevlerinde kullanılan teçhizatları yakından tanımaları ve onları kullanmalarıdır." diye konuştu.

Aynı bölümün 2. sınıfından ekibin sözcüsü Hande Okurlar, Kaşif adlı robota yerli yazılımla oluşturdukları ara yüz sayesinde yurt içi veya yurt dışından herkesin internet üzerinden bağlanabildiğini aktardı.

İnternet üzerinden bağlanan öğrencilerin Kaşif'i hareket ettirebileceği bilgisini veren Okurlar, şunları kaydetti:

"Curiosity'nin bütün görevlerini Kaşif de yapabiliyor. Geleceğin teknolojik gelişmelerine göre eklemeler yapabiliyoruz. Gözlemevine Mars ufkunun, kanyonların ve Olimpus Dağı'nın fotoğrafını koyduk. Öğrenci bunu da öğreniyor. Fotoğrafını çekiyor. Öğrenci kendini adeta bilim insanı gibi hissediyor. Öğrenciler cep telefonundan, bilgisayarından hatta evinde otururken bile tarafımızdan verilecek izinle Kaşif'i yönlendirmek için çevrim içi girişi sağlıyor. Onları laboratuvarımıza davet ediyoruz ve Kaşif'i yakından görmelerini sağlıyoruz. TEKNOFEST 2022'de Rize'de yarışacağız. Umarım güzel sonuçlar alırız."

Fizik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Göktuğ Savur da çok farklı bileşenlerden, birçok ana karttan oluşan robotun, ufku tarayabildiğini dile getirdi.

Bu projeyi geliştirmek istediklerini anlatan Savur, TEKNOFEST'te birinciliği hedeflediklerini ifade etti.