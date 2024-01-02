5G Nedir? 5G Teknolojisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bu kelime o kadar çok şey ifade ediyor ki operatörler, çip satıcıları, cihaz üreticilerinin dillerinden düşmüyor. Kime sorduğunuza bağlı olarak 5G hakkında farklı şeyler duyabilirsiniz. Biraz yükseltilmiş 4G mobil geniş bant mı yoksa endüstrileri ve hizmetleri birbirine bağlayacak, çok sayıda IoT cihazına güç verecek ve gelecekteki yeniliklerin omurga desteği olarak hizmet edecek teknoloji mi?

Peki 5G tam olarak nedir? Bu heyecana değer mi?

5G nedir? 5G, beşinci nesil mobil ağdır. 5G NR (Yeni Radyo), 4G LTE'nin yerini alan, 5G'ye güç sağlayan hava arayüzüdür. 5G spesifikasyonu, bir endüstri standartları kuruluşu olan 3GPP tarafından geliştirilmiştir. Spesifikasyonun Sürüm 15'i 2018'de, Sürüm 16'sı Haziran 2020'de, Sürüm 17'si Mart 2021'de tamamlandı, Sürüm 18 Ekim 2022'de geldi ve Sürüm 19 şu anda geliştirilme aşamasında. Sürüm 19, 6G'ye doğru ilerlemenin yolunu açtığı için özellikle ilgi çekici.

4G'ye benzer şekilde 5G, mobil geniş banda güç sağlayan hücresel bir mobil ağdır. 4G'de bulunmayan ek radyo frekansı (RF) dalgalarını kullanır, ancak temel prensip aynıdır. Ağlar hücrelere bölünmüştür ve cihazlar, taşıyıcıya monte edilmiş bir düğümden yayılan radyo dalgalarına bağlanarak hücresel bağlantı elde eder.

Xiaomi Redmi 13C 5G

5G'nin 4G'ye göre en büyük avantajları; artan kapasite, daha yüksek bant genişliği ve daha yüksek hızlardır. Yaklaşık her on yılda bir, mobil ağlar standart açısından bir teknoloji yükseltmesine tabi tutulur. 1980'lerin 1G ağları analog ağlardı. 2G GSM'nin piyasaya sürülmesi, 1991 yılında büyük bir dönüm noktasıydı; çünkü 2G ağları dijital ağlardı.

Örneğin 2G ağları SMS mesajlaşma desteğini getirdi. Üç tür 2G ağı vardı: GSM, TDMA ve CDMA. 2G GSM ağları daha sonra GPRS ve EDGE (sırasıyla 2.5G ve 2.75G) biçiminde ilkel ve yavaş mobil verileri getirdi.

İlk ticari 3G ağları 2001 yılında kullanıma sunuldu. 2G, dijital sesli aramayı ifade ederken, 3G, mobil veriyi ifade ediyordu. Tıpkı 2G gibi, 3G'nin de birden fazla türü vardı: W-CDMA (küresel telefonlarda kullanıldı ve daha sonra HSPA olarak geliştirildi), UMTS ve CDMA2000 bunlardan birkaçı. 3G ağlarının dünya çapında yaygınlaşması uzun zaman aldı.

Daha sonra 2010'dan itibaren 4G LTE ağları geldi. 4G, hızlı, kullanılabilir mobil verileri gerçeğe dönüştüren standarttı. 100 Mbps veri indirme hızı hedefi vardı, ancak günümüzde birçok 4G ağının indirme hızları tıkanıklık nedeniyle daha düşük.

Araç paylaşımı gibi yeni endüstrilerin kilidini açtı. IP tabanlı telefonu LTE üzerinden Ses (VoLTE) biçiminde getirdi. 4G LTE, hem küresel 3G'nin (WCDMA/UMTS/HSPA) hem de EVDO Rev A'nın halefiydi. 4G ağları şimdiye kadarkilerin en iyisiydi ve 4G özelliğine sahip akıllı telefonlar her zamankinden daha güçlüydü.

4G, LTE-Advanced tarafından yinelendi ve her yıl piyasaya sürülen yeni modem çipleriyle 4G'deki gelişmeler devam ediyor. Ancak sürekli artan veri gereksinimlerine 4G yetişemedi. 4G ağları sıkışmaya başladı ve daha fazla tüketici bunları kullandıkça veri hızları düşmeye başladı. Yeni bir hücresel neslin zamanı gelmişti.

5G ağları ve modemleri dört yıldır geliştiriliyor ancak ticari 5G ancak 2019'da gerçeğe dönüşmeye başladı. 2020'de daha fazla 5G ağı kullanıma sunuldu ve daha fazla 5G cihazı piyasaya sürüldü. 5G, dünya çapında az çok ana akım ağ haline geldi; hatta henüz tam olarak bu seviyeye gelmediği bölgelerde bu durum hızla değişiyor. 4G ağlarının kullanıma sunulması az çok tamamlandı ve bu nedenle operatörler dikkatlerini 5G'ye çeviriyor.

5G geniş bir terimdir. Genel olarak üç alanda uygulamaları vardır:

Mobil veri ve ses

Kurumsal çözümler

Nesnelerin İnterneti bağlantısı

Akıllı telefon kullanıcıları için 5G ilk alanı ele alıyor. Sürücüsüz otomobiller, akıllı şehirler, medikal sektördeki kullanımlar, akıllı makineler, akıllı üretim vb. sektörlerdeki uygulamalarla işletme sektörü de şüphesiz bundan faydalanacaktır.

Üçüncü alan olan IoT (Nesnelerin internet bağlantısı) ile ilgili olarak, telekomünikasyon ve mobil endüstriler yıllardır 5G'nin çok sayıda IoT cihazını birbirine bağlayacağını ilan ediyor. Çevremizdeki her şey birbirine bağlı olacak gibi duruyor.

Bu ağlar aynı zamanda kablolu geniş bantla aynı seviyede, inanılmaz derecede düşük gecikme süresi vaat ediyor. 4G ağları hiçbir zaman gecikmeyi kablolu geniş bant seviyelerine indirmeyi başaramamış olsa da, 5G tam da bunu vaat ediyor.

5G ayrıca çok daha yüksek bant genişliğine ve ağ veri kapasitesine sahiptir. Testler, çok sayıda kullanıcının ağı kullanmaya başladığı 4G kadar yoğun görünmediğini gösteriyor. 4G ağlarına aşırı yüklenen operatörler için 5G, gelişmiş hizmet kalitesini, daha az kesinti süresini ve daha iyi bir müşteri deneyimini temsil ediyor.

Tüketiciler doğal olarak 5G'nin mevcut 4G LTE ağlarından çok daha hızlı olmasını bekleyecekler. Ancak durum bundan daha karmaşık. T-Mobile ve AT&T'nin düşük bantlı 5G ağları gibi ağlar, 4G ağlarından yalnızca biraz daha hızlıdır. Bazı durumlarda daha yavaş bile olabilirler. 5G ağı, mutlaka 4G ağından önemli ölçüde daha hızlı olacağı anlamına gelmez, çünkü her şey radyo frekansı spektrumuyla ilgilidir.

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