Hepsiburada Tech Academy ile Geleceğin Teknoloji Liderleri Yetişiyor

HEPSİBURADA ve 42 Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Hepsiburada Tech Academy, teknoloji alanında geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. Program, yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunarak, teknoloji dünyasına dair derinlemesine bilgi edinmelerini sağladı. Eğitim süreci boyunca katılımcılar, meslek tanıtım oturumları, atölye çalışmaları ve mülakat simülasyonları gibi etkinliklerle kariyerlerine dair gerekli becerileri kazandılar. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını alarak kariyer yolculuklarında yeni bir adım attılar.

Hepsiburada Tech Academy, öğrencilerin teknoloji dünyasında farklı alanları tanımalarını ve teknoloji şirketlerinin işleyişini gözlemlemelerini amaçladı. Program kapsamında katılımcılar, yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri ürünleri gibi konularda uzmanlarla bir araya gelerek bilgi edindiler. Ayrıca, çevik yöntemler ve yazılım geliştirme süreçleri hakkında eğitim alıp, kendi projelerini hayata geçirme fırsatını buldular. Teknoloji operasyonları ve robotik süreç otomasyonu ekiplerinin çalışma dinamiklerini yerinde gözlemlediler.

'TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN DÖNÜŞÜMÜNDE EN BÜYÜK PAY ONLARIN OLACAK'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı (CHRO) Esra Beyzadeoğlu ise şunları söyledi:

"Genç yetenekler bizim için yalnızca geleceğin çalışanları değil; geleceğin liderleri, karar vericileri ve ilham veren rol modelleri. Hepsiburada olarak biz, onların potansiyelini açığa çıkaracak fırsatlar sunmayı, cesaretlerini artırmayı ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için yanlarında olmayı öncelik görüyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Tech Academy de bu anlayışın en güzel yansımalarından biri. Burada yalnızca teknoloji öğrenmiyor, aynı zamanda farklı disiplinlerden uzmanlarla bir araya geliyor, iş hayatına dair gerçek deneyimler kazanıyor ve kendi yollarını çizerken ihtiyaç duyacakları özgüveni geliştiriyorlar. Biz gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz; çünkü yarının değişiminde en büyük katkıyı onlar sunacak. Hepsiburada olarak amacımız, her bir gencin kendi potansiyelini fark ettiği, üretmenin gücünü hissettiği ve geleceği şekillendirdiği bir yolculukta yanında olmak."

'TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ VİZYONUNU HAYATA GEÇİRECEK ASIL GÜÇ GENÇLERİN ELİNDE'

Programın açılış konuşmasını yapan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Bizler, gençlerin sahip oldukları merakı, üretme arzusunu ve yenilikçi bakış açılarını desteklediğimiz ölçüde onların potansiyelleri açığa çıkıyor. Hepsiburada Tech Academy gibi programlar, gençlerimizin hem teknik becerilerini geliştirmelerine hem de iş dünyasının gerçek dinamiklerini deneyimleyerek kendi yol haritalarını çizmelerine katkı sağlıyor. Biz Bilişim Vadisi olarak bu süreci, gençlerin yarının teknoloji ekosistemine hazırlanmalarını sağlayan bir köprü olarak görüyoruz. Gençler burada sadece teknik bilgi edinmiyor, aynı zamanda ekip olmayı, fikirlerini projelere dönüştürmeyi ve cesaretle denemeyi öğreniyor. Türkiye'nin girişimcilik ve teknoloji vizyonunu hayata geçirecek asıl güç onların ellerinde. Bizim için önemli olan, bu yolculukta gençlerimizin yanında durmak, potansiyellerini keşfetmelerine ve ülkemizi geleceğin öncü teknoloji merkezlerinden biri haline getirecek adımları atmaları için onlara destek olmak" diye konuştu.