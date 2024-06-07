Helikopterden Lamborghini'ye havai fişek fırlatan Ünlü YouTuber Alex Choi, tutuklandı

1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü YouTuber Alex Choi, Kaliforniya çölünde hızla giden bir Lamborghini'ye bir helikopterden havai fişek fırlattığı bir video nedeniyle eleştirildi. Choi, Salı günü federal suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Suçlamalar arasında bir hava aracına patlayıcı veya yangın çıkarıcı cihaz yerleştirmek de bulunuyor.

NBC'ye göre, Choi'nin başını belaya sokan "Havai Fişeklerle Lamborghini'yi Yok Etmek" adlı video, mahkeme belgelerinde "gerçek hayatta canlandırılan bir video oyunu" olarak tanımlandı. Videoda, iki kadın helikopterden egzotik spor arabaya havan tarzı havai fişekler fırlatıyor.

FAA, Aralık ayında Choi'nin Temmuz 2023'te yayımladığı ve o zamandan beri kaldırılan videosunun soruşturma altında olduğunu bildirdi. Bir yeminli ifade, Choi ve ekibinin beğeni ve tıklama peşinde koşarken her türlü güvenlik yönetmeliğini ihlal ettiğini ortaya koydu. Federal yetkililer, Choi'nin bu gösteri için FAA onayını ve ATF'den uygun patlayıcı lisansını almadığını söyledi.

Choi, gerekli havai fişekleri satın almak için Kaliforniya'da yasadışı oldukları için Nevada'ya gitti. FAA müfettişleriyle konuşan helikopter pilotu başlangıçta çekim hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti, ancak daha sonra müfettişlere "Choi'nin tehlikeli aktiviteler yaptığını" itiraf etti.

FAA, Ocak ayında pilotun sertifikasını iptal etti. Çekimde yer alan iki drone kamera operatörü de güvenlik konusundaki kaygılarını belirtti. Biri, çekim sırasında helikopterin arkasında ve uzak durmaya çalıştığını, diğeri ise Choi'nin güvenlik konuşmasının "spontane" olduğunu söyledi.

Choi, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi ve bir avukat tutup tutmadığı henüz bilinmiyor.