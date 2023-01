HBO Max zamlandı! İşte yeni fiyat

Yeni yıla gireli çok bir zaman geçmedi ve bununla beraber birçok şirket, kullanıcılara sunduğu servisleri için fiyatı artışı yaptı. Şimdi ise dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan HBO Max, abonelik fiyatında zam yaptı.

HBO Max güncel fiyatı ne kadar?

WarnerMedia tarafından sunulan servis HBO Max; Game of Thrones, House of the Dragon, The Matris 4 ve Chernobyl gibi yapımlarla dikkatleri üstüne çekiyor. Dünya genelinde 70 milyondan fazla aboneye sahip platformun ülkemizde de bir kitlesi mevcut.

HBO Max, geçtiğimiz saatlerde abonelik fiyatına zam yaptı. Öyle ki aylık 14.99 dolar olan Reklamsız Paket, yüzde 17 oranında bir artışla 15,99 dolar oldu. Diğer 9,99 dolarlık Reklamlı Pakette ise herhangi bir zam yapılmadı.

Reklamsız Paket – Eski fiyat: 14,99 dolar

Reklamsız Paket – Yeni (güncel) fiyat: 15,99 dolar

Reklamsız Pakete yeni abone olmayı düşünenler güncel fiyattan ödeme yapacak. Mevcut kullanıcılar ise 11 Şubat 2023'ten itibaren yeni fiyat üzerinden devam edecek.

HBO Max tarafından zamma ilişkin yapılan açıklamada, bir dolarlık fiyat artışının; daha fazla içerik yapılması için yatırımların artırılmasında ve kullanıcı deneyimini geliştirmede oldukça önemli olduğu ifade edildi.

HBO Max abonelik planları