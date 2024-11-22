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Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında

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TCG Anadolu gemisinden başarılı bir iniş ve kalkış gerçekleştirerek havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA'ları dünya basınında gündem oldu. Gazeteler "Çin, ABD, İngiltere veya İsrail gibi küresel askeri güçlerin bile henüz gerçekleştiremediği olağanüstü bir başarı" manşeti attı.

Dün Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı. Öte yandan Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB3 19 Kasım'da dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) sınıfındaki Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapan ilk İHA olarak havacılık tarihine geçti. Türk İHA'sının başarısı dünya basınında "ABD, Çin ve İsrail'in yapamadıklarını yaptılar" yorumu alırken Hırvatistan ile anlaşma da manşetlere taşındı.

"HIRVATİSTAN'IN YETENEKLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Hırvatistan'da yayınlanan günlük gazete Glas Slavonije, "Türk savunma sisteminin her türlü güvenlik durumuna hızla uyarlanmasının önemine" dikkak çekerken, "Bu insansız hava aracı sistemi Hırvatistan'ın yeteneklerini daha da güçlendirecek" yorumunu yaptı.

Türk İHA sisteminin dünyanın 37 ülkesinde kullanıldığını belirten gazete Hırvat Bakan Anusic "Bayraktar İHA'larının dünyadaki en iyi sistemlerden biri olduğunu vurgulamak önemli" sözlerine yer verdi. Haberde, "İnsansız hava sistemi Bayraktar TB2, sınır gözetleme, yangın ve benzeri durumlarda kullanışlı ve etkili bir uygulamaya sahip, yani diğer devlet kurumları tarafından da kullanılabiliyor. Hırvatistan'ın aldığı sette konfigürasyon, sabit ve mobil versiyonlarda, silah seti de dahil olmak üzere, elektro-optik keşif kameralarıyla donatılmış altı uçağa bulunuyor" bilgisi verildi.

Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında

"HIRVATİSTAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

Hırvatistan'ın DNEVNIK gazetesi, Hırvatistan'ın Türkiye anlaşmasını öne çıkarırken Hırvat Savunma Bakanlığının vergiler hariç 67 milyon Euro değerindeki anlaşmasının Hırvatistan için önemli bir savunma yatırımı olduğunu kaydetti. Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Ivan Anusic ile Haluk Bayraktar tarafından imzalanan anlaşmayla ilgili Hırvat Bakan'ın "Türk İHA'larının muharebe operasyonlarının yanı sıra yasadışı göçü de izleyebilecek çok ihtiyaç duyulan bir sistem olduğunu da sözlerine" yer verdi.

Haberde yeni İHA'ların Tarım Bakanlığı ve Mekansal Planlama Bakanlığı tarafından da kullanılabileceği kaydedilirken, İHA'ların özellikleri şöyle yer aldı; "İHA anlaşması paketinde kameralı ve silahlı uçakların yanı sıra komuta kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer izleme ve kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, gerekli tüm ekipman ve bakım dahil 4 bin uçuş saatine yetecek yedek parça başlangıç seti yer alıyor."

Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında

"ÇİN, ABD, İNGİLTERE VE İSRAİL'İN GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

Öte yandan india.com'un "Türkiye İsrail, Çin ve ABD'nin yapamadığını yaptı; F-35'leri drone'larla değiştirerek insansız savaşın geleceğini değiştirdi mi? İşte bildiklerimiz" başlıklı analiz haberinde Bayraktar TB3 testine değinerek "Türkiye, Türk Donanması'nın savaş gemisi TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde inip hemen ardından aynı gemiden kalkış yapan Baykar Bayraktar TB3 insansız hava aracını test etti. Çin, ABD, İngiltere veya İsrail gibi küresel askeri güçlerin bile henüz gerçekleştiremediği olağanüstü bir başarı" ifadelerini kullandı ve ekledi; "Bu olağanüstü başarı ABD yapımı F-35'ler gibi geleneksel insanlı savaş uçaklarını, insansız savaş uçakları aynı görevleri bir insan pilota ihtiyaç duymadan gerçekleştirebildiği için, geçersiz kılma potansiyeline sahip."

Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında

"GÖZETLEME VE CASUSLUK GÖREVLERİNDE KULLANILABİLİR"

Bayraktar TB3'ün yeteneklerini sıralayan analizde "İHA, C4I ve yapay zeka konusunda uzmanlaşmış özel bir Türk savunma şirketi olan Baykar tarafından geliştirilen ve üretilen TB3, saldırı görevleri için füzeler de dahil olmak üzere küçük ve hassas mühimmatlarla donatılabiliyor. Milliyet'te yer alan habere göre ilk olarak Baykar Savunma CTO'su Selçuk Bayraktar tarafından 29 Ekim 2020'de tanıtılan insansız hava aracı, gözetleme ve casusluk görevlerinde de kullanılabilir" ifadeleri yer aldı. Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu belirtilen Selçuk Bayraktar'ın "Sınıfında benzersiz, bir uçak gemisine iniş yapabilen bir uçak geliştirdik" sözlerine de yer verildi.

Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHuseyin Aydemir:

adamlar marsa indi.robotlarla fabrika calistiriyorlar.surucusuz taksiler piyasayi almis gitmis.dubai de yapay yagmur yagdiriyorlar.istedikleri noktayi sallayip depremi tetikliyorlar.siha mizi gemiye indirdik kopan yaygaraya bak.secim geliyor yuzde 1 milyon.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Şimdi troller atlıcak adamlar yılardır savaş gemılerıne sayısız ucak indirip kaldırıyor son teknoloji en üst hızlarla iniyor da bır insansız hava ucagı mı ınemıcek bıraz abartı degilmı bılmıyorum

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Allah cc. yar ve yardımcıları olsun.

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