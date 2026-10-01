Haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için brifing aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için brifing aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden brifing aldı. Yarışmada öğrencilerin robotik ve teknoloji yeteneklerini geliştirmeleri ve yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürmeleri amaçlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gençleri bilim ve teknoloji alanında üretmeye ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eden HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha önce iki kez düzenlenen HatayBOT Robot Yarışması'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirmede, organizasyonun içeriği ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Vali Masatlı, yarışmanın hazırlık süreci hakkında yetkililerden brifing aldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği HatayBOT Robot Yarışması ile öğrencilerin robotik ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri, yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürmeleri ve takım çalışması içerisinde yeni ürünler ortaya koymaları amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında bilim ve teknolojinin gençlerin üretkenliği ve hayal gücünü buluşturulması hedeflenirken, öğrencilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılımının artırılmasına yönelik imkanlar sunulması planlanıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay'da, gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında geliştireceği projelerin de kentin geleceğine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Üçüncüsü düzenlenecek HatayBOT Robot Yarışması ile gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını geliştirmelerine, fikirlerini projelere dönüştürmelerine ve bilimsel üretim süreçlerinde deneyim kazanmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Erdoğan, AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay'ı kabul etti
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödemişler
Agatha Christie'nin romanına ilham veren Orient Express İstanbul'da! 5 günlük yolculuk Bakırköy'de sona erdi

Efsane tren İstanbul'da! Yolcular garda böyle karşılandı
TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi

TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

Ölüm ensesindeydi! İnfaza bir saat kala karar değişti
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti