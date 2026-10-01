Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için brifing aldı

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gençleri bilim ve teknoloji alanında üretmeye ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eden HatayBOT Robot Yarışması'nın üçüncüsü için yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha önce iki kez düzenlenen HatayBOT Robot Yarışması'nın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirmede, organizasyonun içeriği ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Vali Masatlı, yarışmanın hazırlık süreci hakkında yetkililerden brifing aldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği HatayBOT Robot Yarışması ile öğrencilerin robotik ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri, yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürmeleri ve takım çalışması içerisinde yeni ürünler ortaya koymaları amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında bilim ve teknolojinin gençlerin üretkenliği ve hayal gücünü buluşturulması hedeflenirken, öğrencilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılımının artırılmasına yönelik imkanlar sunulması planlanıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay'da, gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında geliştireceği projelerin de kentin geleceğine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Üçüncüsü düzenlenecek HatayBOT Robot Yarışması ile gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını geliştirmelerine, fikirlerini projelere dönüştürmelerine ve bilimsel üretim süreçlerinde deneyim kazanmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı