Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yapıyor

Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerdeki çalışmalarıyla tanınan oyun stüdyosu Certain Affinity, beklenmedik bir açıklamada bulundu. Ekibinin yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkardığını duyuran şirket, 17 yıl sonra ilk kez işten çıkarma yaptı.

Halo geliştiricisi işten çıkarma yapıyor

Certain Affinity CEO'su Max Hoberman yaptığı açıklamada, oyun endüstrisinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları ele aldı. Hem yayıncılardan hem de üçüncü taraf yatırımcılardan gelen yeni proje finansmanında yavaşlama olduğunu belirtti.

CEO Hoberman, stüdyonun 17 yıllık tarihinde ilk kez işten çıkarma uygulamak zorunda kaldığını söyledi. Etkilenen çalışanların çoğunun iş operasyonları rollerinde olduğunu ifade etti. Bu da geliştirici ekiplerin güvende olduğunu gösteriyor.

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Bu gelişme aslında Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın açıklamalarını da destekliyor. Xbox'ın şu anda oyuncu tabanını büyütemediğini belirten Spencer, yatırımcıların yeni oyunlara veya stüdyolara fon sağlama konusunda temkinli davrandıklarını söyledi.

Certain Affinity'nin şu anda Archetype Entertainment ile birlikte Exodus adlı bir bilim-kurgu RPG oyunu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirket ayrıca Project Loro kod adlı bir birinci şahıs nişancı oyunu da geliştiriyor.

Bu yılın başlarında çıkan söylentiler, stüdyonun Halo battle royale oyunu geliştirdiğini gösteriyordu. Ancak hem Microsoft hem de Certain Affinity bu iddiaları doğrulamayarak söylentileri havada bıraktı.

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