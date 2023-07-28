Bireylerin halka açık yerlerde gizlilik içerisinde çalışmasına olanak sağlayan çalışma alanları sunan Poda Özgür Ofis, Co-Founder.Work ve ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'dan yatırım aldı. İşte detaylar… Cemal Akar, Oğuz Önel, Levent Burçin Sözütok, Tankut Mülayimsi ve Oytun Tüfekçiler tarafından kurulan Özgür Ofis PODA, kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyan bireylerin çalışma kabinlerine ve toplantı odalarına erişmesini kolaylaştırıyor. Yeni nesil çalışma kabinlerinde kullanıcılara çalışma masası, sandalye, hızlı internet bağlantısı, klima, ses izolasyon teknolojileri, UV-C ile hava ve ortam strelizasyonu gibi olanaklar sunan yerli girişim, bireylerin istedikleri alanlarda verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapmasına imkan tanıyan yerli girişim, kredi kart ile ödeme altyapısı da sunuyor. PODA ekibini büyütmeyi ve kabin sayısını artırmayı hedefliyor. Bugüne kadar Emaar Square AVM, Akasya AVM, 42 Maslak, Kanyon AVM, Zorlu Center AVM, Trump AVM, Amerikan Hastanesi, Gloria Jean's Coffee – Cennet, Esenboğa Havalimanı ve CoBodrum – Bodrum olmak üzere 10 farklı lokasyonda, 27 kabin ile hizmet veren PODA, halihazırda 10 binden fazla üyeye ev sahipliği yapıyor. Son dönemlerde sürdürülebilirlik, oyun, yapay zeka ve topluluk yönetimi de dahil olmak üzere birçok dikeye odaklanan ve bu yılın başlarında ortak çalışma alanı Co-Founder.Work'ü kuran Hakkı Alkan'ın yatırımıyla birlikte lokasyon sayısını ve çalışma kabini sayısını artırmayı planlıyor. Aynı zamanda ekibini büyütmek isteyen yerli girişim, operasyonlarını hızlandırarak yurtdışına açılmayı hedefliyor.

Bireylerin halka açık yerlerde gizlilik içerisinde çalışmasına olanak sağlayan çalışma alanları sunan Poda Özgür Ofis, Co-Founder.Work ve ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'dan yatırım aldı. İşte detaylar…

Hakkı Alkan, PODA'ya yatırım yaptı!

Cemal Akar, Oğuz Önel, Levent Burçin Sözütok, Tankut Mülayimsi ve Oytun Tüfekçiler tarafından kurulan Özgür Ofis PODA, kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyan bireylerin çalışma kabinlerine ve toplantı odalarına erişmesini kolaylaştırıyor.

Yeni nesil çalışma kabinlerinde kullanıcılara çalışma masası, sandalye, hızlı internet bağlantısı, klima, ses izolasyon teknolojileri, UV-C ile hava ve ortam strelizasyonu gibi olanaklar sunan yerli girişim, bireylerin istedikleri alanlarda verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapmasına imkan tanıyan yerli girişim, kredi kart ile ödeme altyapısı da sunuyor.

PODA ekibini büyütmeyi ve kabin sayısını artırmayı hedefliyor

Bugüne kadar Emaar Square AVM, Akasya AVM, 42 Maslak, Kanyon AVM, Zorlu Center AVM, Trump AVM, Amerikan Hastanesi, Gloria Jean's Coffee – Cennet, Esenboğa Havalimanı ve CoBodrum – Bodrum olmak üzere 10 farklı lokasyonda, 27 kabin ile hizmet veren PODA, halihazırda 10 binden fazla üyeye ev sahipliği yapıyor.

Son dönemlerde sürdürülebilirlik, oyun, yapay zeka ve topluluk yönetimi de dahil olmak üzere birçok dikeye odaklanan ve bu yılın başlarında ortak çalışma alanı Co-Founder.Work'ü kuran Hakkı Alkan'ın yatırımıyla birlikte lokasyon sayısını ve çalışma kabini sayısını artırmayı planlıyor. Aynı zamanda ekibini büyütmek isteyen yerli girişim, operasyonlarını hızlandırarak yurtdışına açılmayı hedefliyor.