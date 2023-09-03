Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri, deprem ve sel gibi felaketlerde iletişimin kesilmemesi adına portatif bir baz istasyonu geliştirdi. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te stant açan üniversitelerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri havada 3 buçuk saat asılı kalabilen ve yarım saatte yüzde yüz şarj olabilen dron formunda taşınabilir bir baz istasyonu geliştirdi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden taşınabilir baz istasyonu

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri, deprem ve sel gibi felaketlerde iletişimin kesilmemesi adına portatif bir baz istasyonu geliştirdi.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te stant açan üniversitelerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri havada 3 buçuk saat asılı kalabilen ve yarım saatte yüzde yüz şarj olabilen dron formunda taşınabilir bir baz istasyonu geliştirdi.

8 kişilik yaş ortalaması 20 olan genç bir takım olduklarını ve yerli yatırımcılardan birçok teklif aldıklarını belirten takım üyesi Umutcan Akyüz, "Biz yaptığımız projelerle hem TEKNOFEST'e hem de uluslararası projelerde yer almaktayız. Burada gördüğümüz dronumuz deprem ve sel gibi baz istasyonlarının çalışamadığı felaketlerde kullanılması için tasarlanan bir dron. Bilindik dron tasarımlarında farklı olan bu dron, havada asılı kalabilmek için tasarlandı. Dronumuz baz istasyonu görevi gördüğü için havada uzun süre kalması çok önemli. Ona göre bir tasarım belirledik. TEKNOFEST yarışmasına dronumuzla katıldık ve 9. olarak performans ödülü kazandık. Seri üretime geçilmesi için bazı testlerden geçilmesi gerekiyor ama bizim yaptığımız testlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Dronumuz yaklaşık 3 buçuk saat havada kalabiliyor. Yarım saatlik bir şarj ile yüzde yüz şarj olup yeniden 3 buçuk saatlik bir performans gösterebiliyor" ifadelerini kullandı