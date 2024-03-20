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Güney Kore KF-21 Savaş Uçağı Testlerine Devam Ediyor

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Savunma sanayi gelişmelerinin globalde yıldızı hiç şüphesiz havacılık sektörü oldu. Özellikle 2020 yılından itibaren ülkelerin birbiri ile 5. nesil savaş uçağı yapma yarışı büyük ilgi görüyor. Tüm bunların yanında bazı ülkeler türevlenmiş uçaklar da üretiyor. Güney Kore ve Endonezya ortaklığında üretilen KF-21'de bunlardan biri. İşte test süreçleri devam eden KF-21 savaş uçağı ve detayları…

Güney Kore KF-21 testlerine devam ediyor! İlk teslimat 2026'da!

Güney Kore ve Endonezya arasında yapılan ortaklık sonucunda Kore Hava Kuvvetleri ve Endonezya Hava Kuvvetleri filoları için KF-21 projesi başlatıldı. İki hava kuvvetleri filosu da genel olarak F-4 ve F-5 tipi uçaklardan oluşmaktaydı. Yılların getirdiği yorgunluğa sahip olan bu uçakların yerini KF-21 alarak filonun daha genç olması hedefleniyor.

2015 yılında başlayan proje kapsamında üretime geçen KF-21 için şu ana kadar toplamda 6 adet prototip geliştirildi. F-35 gibi 5. nesil uçaklara rakip olması oldukça zor. Ancak uçağın gelişmiş aviyoniklere, hassas silahlara ve  AESA radarına sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Gövde tipi ve boyut bakımından F-22, barındırdığı teknolojiler bakımındansa F-35 türevi olduğunu söylemek mümkün.

Uçak dünya basınında yeterli ilgiyi görmedi. Zira KF-21, F-35 gibi 5. nesil uçaklara rakip olarak geliştirilmedi. Uçak 4,5. nesil olarak adlandırılıyor. Bu sebeple dünya basını KF-21'e odaklanmak yerine daha çok bir ara bilgi olarak vermeyi tercih etti. Ancak uçağın sanılanın aksine daha önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Zira KF-21'in F-22 türevi olduğunu ve bu uçağın hafif olması sayesinde kritik manevraları yapabileceğini hatırlatmak gerekiyor.

2026 yılında ilk teslimatı yapılacak uçak için yukarıda da belirttiğimiz üzere toplamda 6 adet prototip üretildi. Testleri devam eden uçak geçtiğimiz günlerde Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin A330 Çok Amaçlı Tanker Taşıma (MRTT) uçağından havada yakıt ikmali testi başarıyla yapıldı. Güney Kore ile yürütülen dostane ilişkiler esas alındığında Türk Hava Kuvvetleri filosunda da KF-21 görmemizin muhtemel olacağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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