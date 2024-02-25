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Güney Kore'den Twitch'e tazminat cezası

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Güney Kore'de resmi telekomünikasyon komisyonu tarafından kullanıcıların menfaatlerine aykırı kararlar aldığı gerekçesiyle suçlu bulunan Twitch, 327 bin dolarlık tazminata mahkum edildi. Kararın diğer ülkelerdeki faaliyetlerine de emsal olması bekleniyor.

Son günlerde Türkiye'de yasaklanmasıyla gündem olan Twitch, bir darbe de Güney Kore yönetiminden yedi. Ülkedeki resmi telekomünikasyon komisyonu tarafından kullanıcıların menfaatlerine aykırı kararlar aldığı öne sürülen platform, suçlu bulundu.

Mahkemeye yaptığı itiraz da kesin olarak reddedilen Twitch, tam 327 bin dolarlık bir tazminata mahkum edildi. Bu kararın, şirketin diğer ülkelerdeki faaliyetleri için de emsal olması bekleniyor. İşte tüm detaylar…

Güney Kore, Twitch için son kararını verdi

Twitch, ülkede son dönemde yaptığı değişikliklerle dikkatleri üzerine çekmişti. 2022 yılının eylül ayında video izleme kalitesini 1080p'den 720p'ye düşüren platform, aylar içinde birkaç popüler hizmetini daha kalıcı olarak iptal etmişti.

İzleme kalitesinin neden düşürüldüğüne dair birtakım finansal veriler talep eden Güney Kore Telekomünikasyon Komisyonu, Twitch yönetiminden bu verilerin gizli tutulduğu ve paylaşılamayacağı cevabını aldı.

Twitch'e erişim engeli getirildi!

Bunun üzerine harekete geçen komisyon, platformun iş kanunlarına aykırı davranarak kendi ekonomik çıkarları uğruna kullanıcı menfaatlerini gözetmediği sonucuna vardı. Ayrıca bazı illegal görüntülerin de yayınlandığı tespit edilen Twitch, bu görüntülerin yayılmasına mani olamadığı gerekçesiyle de ek bir cezaya çarptırıldı.

Şirketin toplum güvenliği için gerekli görülen önlemleri almadığı takdirde ise, ülkede yayın yapamayacağı açıklandı. Eğer işler istenildiği gibi giderse, önümüzdeki aydan itibaren platform Güney Kore'de tekrar aktif olacak. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını temenni ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch'in geleceği ne olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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