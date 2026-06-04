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Geleceğin mühendisleri çelik kanatlarla buluştu

Geleceğin mühendisleri çelik kanatlarla buluştu
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Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek F-16'ları ve uçuş simülatörlerini deneyimledi.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında misafir edildi. Üniversiteliler F-16'ların teknik kabiliyetlerini inceleyip yüksek teknolojili simülatörleri deneyimledi.

Milli Savunma Bakanlığının genç nesillerde milli savunma ve teknoloji bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atıldı. Ülkemizin parlak yarınları olan ve Gebze Teknik Üniversitesinde öğrenim gören mühendislik ve teknoloji öğrencileri, Balıkesir'de konuşlu bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında ağırlandı. Geleceğin bilim insanları ve mühendisleri, Türk Hava Kuvvetlerinin askeri havacılık teknolojilerini yakından görme fırsatı yakaladı.

F-16 uçaklarının teknik kabiliyetlerini yerinde incelediler

Geniş kapsamlı üs ziyareti çerçevesinde genç üniversiteliler, göklerdeki çelik kanadımız ve hava savunma gücümüzün ana omurgasını oluşturan F-16 savaş uçaklarının hangarlarını gezdi. Savaş uçaklarının üstün teknik kabiliyetleri, aerodinamik yapıları ve yerli mühimmat entegrasyon süreçleri hakkında askeri yetkililerden yerinde ve detaylı bilgiler alan öğrenciler, savunma sanayisinin ulaştığı son noktayı gözlemledi. Programın en heyecan verici anı ise dijital uçuş dünyasının kapılarının açılmasıyla yaşandı. Üniversiteliler, jet pilotlarının zorlu hava görevlerine ve taktiksel uçuşlara hazırlandığı yüksek teknolojili uçuş simülatör sistemlerini yakından inceleyerek bizzat deneyimleme şansı buldu.

"Gençlerimizin milli teknoloji hamlesine inancı bizlere güç verdi"

Hangarlardaki gerçek gövde incelemelerinden dijital uçuş dünyasının merkezine uzanan bu özel teknik yolculuk, geleceğin yerli üretim projelerinde yer alacak olan üniversite gençliğine büyük bir vizyon kattı. Gerçekleştirilen proje hakkında değerlendirmelerde bulunan bakanlık ve askeri yetkililer, Türk savunma sanayisindeki insan kaynağının önemine dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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