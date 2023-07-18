GTA: San Andreas haritası, bir GTA hayranı tarafından Cities: Skylines oyununa taşındı. Los Santos'un detaylı olarak yeniden tasarlandığı şehir simülasyonunda, ikonik yerler ve canlı öğeler bulunuyor.

2004 yılında çıkış yapan ve oyun dünyasında büyük yankı uyandıran GTA: San Andreas 20 yıla yakın süredir oyuncuların gündeminde. Bugüne kadar San Andreas için birçok mod hazırlayan geliştiriciler, son olarak Los Santos şehrini ele aldı. Bir GTA hayranı, San Andreas haritasını Cities: Skylines ile yeniden tasarladı.

GTA San Andreas haritası, Cities: Skylines'a geldi

Bir Reddit kullanıcısı, GTA: San Andreas haritasını Cities: Skylines'a taşıdı. Los Santos'u popüler şehir kurma simülasyonunda yeniden yaratan GTA hayranı, meşhur Grove Street'i de hazırlamasıyla merak uyandırdı.

Cities: Skylines'ta oluşturulan şehirde Las Venturas ve Los Santos Havaalanı gibi ikonik yerler dikkat çekiyor. Ayrıca şehir içerisinde metro, tren, tramvay, troley ve tur otobüsleri gibi canlı öğeler de bulunuyor. Grove Street'in detaylıca oluşturulması da dikkatlerden kaçmıyor.

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2015 yılında piyasaya sürülen Cities: Skylines, farklı büyüklük ve karmaşıklıktaki şehirleri inşa etmek için kapsamlı seçenekler sunuyor. Şehir planlama, ulaşım sistemleri ve ekonomik yönetim araçlarıyla ön plana çıkan oyun, üst düzey metropollerden küçük köylere kadar birçok oluşum hazırlamaya izin veriyor.

Reddit kullanıcısının oluşturduğu Los Santos ise 170 binden fazla nüfusa ve yüzde 76'lık bir trafik akışına sahip. Bu, sadece San Andreas'ın ikonik simgelerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların eğlenmesi için tamamen işlevsel bir şehir sağlıyor.

Öte yandan Cities: Skylines 2'nin 24 Ekim tarihinde görücüye çıkacağını hatırlatalım. Çok daha gelişmiş bir şehir oluşturma yapısına sahip olması beklenen Skylines 2, sadece yeni nesil konsollar ve PC için sunulacak.

Peki sizler San Andreas haritasını Cities Skylines içinde nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.