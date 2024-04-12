GTA 6 Fragmanı Gerçek Hayatta Yeniden Canlandırıldı

Rockstar Games'in efsanevi oyun serisinin en yeni oyunu olarak beklenen GTA 6, aralık ayında yayınlanan fragmanıyla hepimizi heyecanlandırmıştı. Bir grup hayran, GTA 6 fragmanı gerçek hayatta birebir olarak yeniden canlandırdı. Gelin fragmanı beraber izleyelim.

GTA 6 fragmanı gerçek hayatta işte böyle görünüyor!

GTA 6 orijinal fragmanı, kısa sürede YouTube rekorları kırarak 24 saat içinde 90 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Müzik videosu olmayan bir içerik için bu oldukça etkileyici bir rakam.

Ancak o zamandan beri oyun hakkında resmi bir güncelleme gelmedi. Bu da hayranların GTA 6'ya dair merakını iyice artırdı ve içerikler üretmesine alan tanıdı. Rockstar sessizliğini korurken, hayranlar da kendi yollarını buluyor. Bunlardan biri de GTA 6 fragmanını gerçek hayatta yeniden oluşturmak.

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Andrew Levitt'in YouTube kanalında paylaşılan bu canlı aksiyon fragman, orijinal fragmanı oldukça başarılı bir şekilde taklit ediyor. Florida Joker gibi gerçek dünya mekanlarını ve çeşitli rollerde oyuncuları kullanarak, Levitt ve ekibi GTA 6 fragmanının atmosferini yansıtmış.

Fragmanın yapım aşamasını belgeleyen bir video da mevcut. Ekip, fragmandaki her mekanı bulmak ve aynı sahneleri gerçek hayatta yeniden oluşturmak için Miami'ye seyahat etmiş. Rockstar'ın orijinal fragmanında yer alan 46 farklı çekimi yeniden oluşturmak, büyük bir özveri ve titizlik gerektiriyordu. Ancak sonuç oldukça etkileyici.

GTA 6'nın 2025 yılında Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak PC için bir çıkış tarihi henüz belirlenmedi. Oyun hakkında şimdiye kadar bilinenler oldukça sınırlı olsa da hala heyecanımız yüksek.

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Siz GTA 6 fragmanı gerçek hayat versiyonunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.