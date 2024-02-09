Üye Girişi
Haberler

GTA 6 Fragmanı Gerçek Hayatta Çekildi

Güncelleme:

5 Aralık 2023 tarihinde GTA 6 fragmanı hiç beklenmeyen bir şekilde yayınlandı. Fransız bir Youtuber, fragmanın çekildiği yerlere giderek benzeri klipler çekti. Videoda fragmandaki gibi canlı ve coşkulu renkler göze çarpıyor. Fragmanın yayınlanmasından bu yana birçok kez taklit edildi ve oyuncular GTA 6'yı heyecanla beklemeye başladı.

5 Aralık 2023 tarihinde GTA 6 fragmanı hiç beklenmeyen bir şekilde yayınlandı. Normalde belirli bir saati olan fragman, X'teki (eski adıyla Twitter) bir kullanıcı yüzünden erken yayınlanmak zorunda kaldı. Bu kullanıcı fragmanı sızdırdığı için Rockstar Games, fragmanı beklenenden erken yayınladı. Nitekim fragman fazlasıyla ilgi gördü ve şimdi de GTA 6 fragmanı gerçek hayatta çekildi. İşte o video!

GTA 6 fragmanı gerçek hayatta çekildi

5 Aralık'ta Youtube'da yayınlanan GTA 6 fragmanı şu an 174 milyon izlenmeye sahip. Bu denli popüler olan fragmanı, Fransız bir Youtuber fragmanın çekildiği yere gidip gerçeğini çekmek istedi. Bu isteğini gerçekleştirmek için Miami'ye giden Youtuber, fragmanda gözüken yerleri bulup benzeri klipler elde etmeye çalıştı. Ortaya çıkan proje ise aşağıdaki gibi oldu.

A French YouTuber went to Miami and reshot the GTA VI trailer

byu/EtimmT inGTA6

Çekilen videoda fragmandaki gibi canlı ve coşkulu renkler göze çarpıyor. Elbette görüntülerde bir oynama olabilir ancak fragmanın yansıttığı havayı vermiş gibi görünüyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi alan video kısa sürede viral oldu.

Fragman yayınlandığı günden beri birçok kez taklit edildi. GTA 5'te hatta başka başka oyunlarda dahi taklit edilen fragman her geçen gün daha fazla popüler oldu. Oyuncular heyecanla GTA 6'yı beklemeye başladı. Oyun çıktığında ortaya çıkacak yeni olaylar da merak ediliyor.

GTA 6 fragmanındaki Tommy Vercetti detayı, sosyal medyayı yıktı!

GTA 5'te çalışmış Mike York isimli bir geliştirici, YouTube'tan paylaştığı videoda PC sürümüne ilişkin detayları verdi. York'a göre Rockstar, PlayStation ve Xbox gibi platformlardaki satışlar nedeniyle ilk olarak konsol sürümlerine odaklanıyor. Bu platformları optimize etmeye öncelik veren Rockstar, kaynaklarını konsol deneyimini düzeltmeye odaklıyor.

Konsol sürümü tamamlandıktan sonra ise dikkatini PC versiyonuna çeviriyor. Bu da GTA 6'nın, 2025'te Xbox ve PS için sunulduktan sonra PC'ye geleceği anlamına geliyor. York, konsollara kıyasla bilgisayarlardaki farklı kurulumlara optimizasyonun zor olduğunu ifade etti. Yani oyuncuların biraz beklemesi gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Aralık Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma! Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı? Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi? MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title