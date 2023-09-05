GTA 6 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili bilgiler sızdırıldı. Oyunun Ekim 2023'te duyurulacağı ve Ekim 2024'te piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Oyun dünyasının gözü son dönemlerde Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisinin son oyunu olacak GTA 6'da. Söz konusu yapım ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızmışken, kısa süre önce ise ne zaman piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. İşte GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili bilinenler!

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?

Rockstar Games'in geçtiğimiz aylarda GTA 6'yı onaylamasının ardından oyunun çıkış tarihi ile ilgili pek çok söylenti ortaya atıldı. Kimi kaynaklar bu tarih için 2025 yılını işaret ediyorken, bugün ise başka bir bilgi sızdırıldı.

GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'su olan Strauss Zelnick'e ait olduğu söylenen bir ses kaydı kısa süre önce internete sızdı. Bu ses kaydında GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve Ekim 2024'te piyasaya sürüleceği söylendi.

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Telif hakkı ihtarları nedeniyle internetten silinen ses kaydı ile ilgili kullanıcılar tarafından çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Öyle ki bazı kişiler bu sesin gerçek olmadığını ve yapay zeka tarafından oluşturulduğunu savundu.

Bu düşüncelerin altında yatan asıl sebep ise okunuştu. Öyle ki CEO'nun romen rakamı olan VI'yı 'altı' yerine 'vee-eye' şeklinde okuduğu görüldü. Bu sebepten ötürü sızıntının gerçek olmama ihtimali de yok değil.

Öte taraftan bazı kullanıcılar ise bu tarihin oldukça yakın olduğunu ve geliştirme sürecinin hemen bitmemiş olabileceği için ses kaydını yalanladı. Sızıntı için bu ve bunun gibi çeşitli düşünceler savunuldu.

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