Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi

Yapay zeka robotu Grok'un X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

HESAP HENÜZ GÖRÜNMEZ KILINMADI

Karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

50 GÖNDERİYE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

Daha önce de Grok'un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye'den görünmez kılınmıştı.