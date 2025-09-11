Haberler

Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi

Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Güncelleme:
X platformunun yapay zeka robotu Grok'un X hesabı, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellendi. Ancak X henüz kararı uygulamadı.

Yapay zeka robotu Grok'un X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

HESAP HENÜZ GÖRÜNMEZ KILINMADI

Karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

50 GÖNDERİYE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

Daha önce de Grok'un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye'den görünmez kılınmıştı.

Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi

title