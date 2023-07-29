Google ve Bing Reklamlarında Sahte Uygulamalar Yayılıyor

Bilgisayar korsanları, Google ve Bing reklamlarını kullanarak sahte uygulamaları dağıtmaya başladı. Hackerlar, kullanıcıları kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları indirmeye yönlendiriyor. Bu operasyon, popüler uzaktan erişim ve dosya aktarım araçlarını hedef alıyor.

Bilgisayar korsanları dolandırıcılık operasyonlarını yıllardır internet siteleri veya popüler platformlar üzerinden yapıyor. Bu girişimlerin bir yenisine ise Google ve Bing reklamları dahil oldu. Güvenlik araştırmacılarına göre hackerlar, Google ve Bing'e kullanıcı bilgilerini çalan uygulamaları reklam olarak vermeye başladı.

Google ve Bing reklamlarında sahte uygulamalar dağıtılıyor

Bir siber güvenlik firmasının araştırmasına göre, yeni malware kampanyası, Google ve Bing'in reklam ağından yararlanıyor. Hackerlar, kullanıcılara kötü amaçlı yazılım dağıtan sahte uygulamaların reklamlarını internet tarayıcılarına vermeye başladı.

"Nitrogen" olarak adlandırılan malware operasyonu; AnyDesk, WinSCP, TreeSize Free ve Cisco AnyConnect gibi popüler uzaktan erişim ve dosya aktarım araçlarını hedef alıyor. Bu uygulamaları tanıtıyormuş gibi görünen reklamlar hazırlayan dolandırıcılar, Google ve Bing reklamlarını kullanıyor.

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Güvenlik araştırmacılarına göre sahte reklamlara tıklamak ise ürünlerin resmi web sitelerine yönlendirmiyor. Malware saldırısına uğrayan kullanıcılar sahte sitelere veya gerçek gibi görünen indirme sayfalarına yönlendiriliyor. Bu ekranlarda kötü amaçlı yazılım yerleştirilen uygulamaları indirmeleri isteniyor.

Bilgisayar korsanlarının şu anda uzaktan erişim ve dosya aktarım araçlarını hedef aldığı ifade edildi. Popüler uygulamaları taklit eden malware'e ek olarak fidye yazılımı ve truva atı gibi çeşitli tehlikeler de bu uygulamalar ile birlikte dağıtılıyor.

Uzmanlar, saldırganların bu reklamlarla geniş bir ağ oluşturduklarını söyledi. Bundan dolayı da belirli kişi veya kuruluşlar yerine genel internet kullanıcılarını hedeflediklerini düşünüyor. Google ve Bing ise araştırma sonrasında reklam ağını kontrol etmeye başladığını ifade etti.

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