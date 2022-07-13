Google, Tinder'ı Play Store'dan kaldırmak istiyor

Uzun süredir devam eden Google ve Tinder belirsizliğinde yeni bir karar alındığı ortaya çıktı. Tinder, OkCupid ve Hinge gibi uygulamaların geliştiricisi olan Match Group, Play Store'dan temelli olarak kaldırılabilir.

Google, Tinder'ın sahibi Match Group'u Play Store'dan atacak mı?

Arkadaşlık uygulaması devi ve Google arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Google, Match Group'un kendi uygulamaları üzerinden haksız avantaj elde ettiğini ve buna karşılık olarak Play Store'a ödeme yapmadığını iddia etti.

Tinder'ın geliştiricisi ile girdiği ihlal davasında Google, Match Group'u Play Store'dan kaldırma izni istedi. Yazılım devi ayrıca Tinder, OkCupid ve Hinge gibi uygulamaların haksız kazançlarını hedef göstererek maddi tazminat talep etti.

Nabza göre şerbet: Google, Tinder'a torpil yaptı

İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Match Group, Google'a bir dava açtı. Play Store'un Android için tekel haline geldiğini ve uygulamaların da buna göre hareket ettiğini söyleyen Match, Google'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak istemedi.

Geliştirici ayrıca Google'ın komisyonlarının "fahiş" seviyede olduğunu belirtti. Fakat bu iddiaların gerçek olmadığını ve tüm geliştiricilere aynı kuralları uyguladıklarını dile getiren Google, söylentilere karşı bir dava açarak cevap verdi.

Daha önce Spotify ve Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games de benzer iddialar üzerinden Google ve Apple'a yüklenmişti. Bu iki şirketin ise uygulamalardan yüzde 15 ila 30 arasında komisyon aldığını belirtmek gerekiyor.

Tinder başta olmak üzere Match Group'a ait diğer arkadaşlık uygulamalarının geleceği şimdilik belirsiz. Ancak şirket, Match Group'un kendileriyle daha önce bir sözleşme imzaladığını hatırlatmayı ihmal etmedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Teknoloji