Google, VK ve MAX uygulamalarını Google Play'den kaldırdı

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Rus sosyal medya platformu VK ile ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'i Google Play mağazasından kaldırdı.

Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından VK'den yapılan açıklamada, uygulamaların artık Google Play'de yer almadığı belirtildi.

Halihazırda yüklü durumdaki hizmetlerin herhangi bir kısıtlama olmadan çalışmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, VK ve MAX uygulamalarının RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps ve diğer Android uygulama mağazalarından indirilebildiği bilgisi verildi.

Apple da daha önce VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi platformlara erişime yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulamıştı.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp ve Telegram tümüyle engellenirken, geçen sene VK'nin desteğiyle piyasaya sürülen yerli MAX uygulaması başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmıştı.