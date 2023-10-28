Google Play Store'da Tehlikeli Uygulamalar!

Her gün binlerce kullanıcı Google Play üzerinden Android cihazlarına yeni uygulamalar indiriyor. Bununla birlikte birçok kullanıcının da teknolojik güvenliği tehdit altına giriyor. İşte o uygulamalar ve detayları...

Her gün binlerce kullanıcı Google Play üzerinden Android cihazlarına yeni uygulamalar indiriyor. Bununla birlikte birçok kullanıcının da teknolojik güvenliği tehdit altına giriyor. Yapılan analiz ve raporlara göre Google Play Store tarafından güvenilir olarak onaylansa da market içindeki birçok uygulama güvenliğinizi tehdit ediyor. İşte o uygulamalar ve detayları…

Bu uygulamalara dikkat! İşte güvenliğinizi tehdit eden uygulamalar!

Aşağıda belirtilen uygulamalardan dördü aslında birer HiddenAds kötü amaçlı yazılımı. Görünüşte ilk etapta birer oyuna benziyorlar, ancak indirdikten sonra ya Google Chrome'un simgesini kullanarak ya da şeffaf bir simge görseli kullanarak görünmez olmaya çalışıyorlar. Arka planda sessizce çalışan bu uygulamalar geliştiricilerine gelir sağlamak için siz fark etmeden reklam serisi çalıştırıyorlar. İşte isimleri:

Super Skibydi Killer – 1.000.000 indirme

Agent Shooter – 500.000 indirme

Rainbow Stretch – 50.000 indirme

Rubber Punch 3D – 500.000 indirme

Bir sonraki uygulama grubu FakeApp ailesindeler ve amaçları kullanıcıları yatırım dolandırıcısı olan web sitelerine yönlendirmektir. Bunlardan bazıları ise şunlar:

Eternal Maze (Yana Pospyelova) – 50.000 indirme

Jungle Jewels (Vaibhav Wable) – 10.000 indirme

Stellar Secrets (Pepperstocks) – 10.000 indirme

Fire Fruits (Sandr Sevill) – 10.000 indirme

Cowboy's Frontier (Precipice Game Studios) – 10.000 indirme

Enchanted Elixir (Acomadyi) – 10.000 indirme

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Burada size iyi bir haberimiz var. Bahsi geçen uygulamalar Google Play Store tarafından fark edildi ve marketten kaldırıldı. Ancak telefonunuza önceden yüklediyseniz uygulamalar arka planda sessizce çalışmaya devam edecektir. Bu yüzden iyi bir tarama yapmanızı öneriyoruz.

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