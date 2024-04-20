Google Pixel 8a Fiyatı Sızdı! İşte Beklenen Özellikler ve Fiyatı

Google, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, yakında Pixel 8a modelini tanıtacak. Mevzubahis cihaz için birçok söylenti ortaya atıldı. Böylelikle beklentiler bir hayli arttı. Son olarak Google Pixel 8a fiyatı sızdı.

Google Pixel 8a fiyatı ne kadar olacak?

Cihazın ortaya çıkan fiyatına geçmeden önce beklenen özelliklerine bakalım. İddialara göre Pixel 8a, 6.1 inç boyutunda 120 Hz destekli ve 1400 nit parlaklık sunan OLED ekranla gelecek. Ayrıca Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Depolama alanı içinse 128 GB / 256 GB seçenekleri olacak.

Akıllı telefonun arka kasasında 64 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar yer alacak. Ön tarafındaysa 13 Megapiksellik bir özçekim kamerası bulunacak. Son olarak Android 14 üzerinde çalışacağı ve 27W hızında şarjdan beslenen 4,500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de beklenen özellikler arasında yer alıyor.

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Beklenen Google Pixel 8a özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6.1 inç OLED, 120 Hz, 1400 nit parlaklıkİşlemciGoogle Tensor G3RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBİşletim SistemiAndroid 14Kamera64 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açı, 13 Megapiksel ön kameraBatarya4,500 mAhKablolu Şarj27WKablosuz Şarj7.5WRenk SeçenekleriObsidian, Porcelain, Bay, Mint

Son gelen bilgilere göre Google Pixel 8a fiyatı 128 GB için 708,99 Kanada doları, 256 GB için 792,99 Kanada doları olacak. Geçen sene piyasaya sürülen Pixel 7a'nın başlangıç fiyatı 599 Kanada dolarıydı.