Google Pixel 8 Serisi eSIM Taşıma ve Dönüştürme Özellikleriyle Geliyor

Google, Pixel 8 serisinde eSIM taşıma ve fiziksel SIM'i eSIM'e dönüştürme özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Bu özelliklerle birlikte cihaz, 7 yıllık güncelleme sözüyle de dikkat çekiyor.

Google, Pixel 8 serisini geçtiğimiz hafta ilginç özelliklerle beraber kullanıcıların beğenisine sundu. İlk tepkiler ise fazlasıyla olumlu geldi. Çünkü cihaz, amiral gemisi özelliklerinin yanı sıra 7 yıllık güncelleme sözü de veriyor. Şimdi de Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun Esım'inizi eski bir telefondan taşımanıza ve ayrıca fiziksel SIM'i Esım'e dönüştürmenize olanak tanıyan araçlarla birlikte geldiği ortaya çıktı.

Google Pixel 8 serisi dinamik bir eSIM desteği sunuyor

Yeni serinin bazı önemli donanım yükseltmelerinin yanı sıra, beraberinde gelen Android 14 güncellemesi sayesinde birçok yeni yazılım özelliğinden de faydalanıyoruz. Duyurulan değişikliklerin yanı sıra henüz duyurulmamış birçok yeni özellik de mevcut. Kullanıcıların öğrendiğine göre Pixel 8, bir eSIM aktarma aracı ve fiziksel SIM'inizi eSIM'e dönüştürme özelliğiyle birlikte geliyor.

Google, Şubat 2023'te Android'in eSIM profillerini eski bir Android telefondan yeni bir Android telefona aktarma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu. Bu özellik sonunda ortaya çıktı. Bir X kullanıcısı, cihaz kurulumu sırasında T-Mobile eSIM'lerini Pixel 7 Pro'dan Pixel 8 Pro'ya aktarabildi.

Ancak çok fazla heyecanlanmadan önce, eSIM aktarma işlemi ve fiziksel SIM'den eSIM'e dönüştürme özelliklerinin her Android cihazda ve tüm operatörlerde çalışmayacağını belirtmekte fayda var. Ancak Avrupa'da T-Mobile kullanıcılarının herhangi bir sorun yaşamayacağını belirtmekte fayda var.

Şaşırtıcı gerçek: Google Pixel 8, 11 yıllık özellikten yoksun!

eSIM harika bir fikrin başarısız bir uygulaması olduğu için çoğu kişi önyargıyla yaklaşıyor. eSIM'ler yalnızca telefonda fiziksel bir SIM yuvası da varsa kullanışlı denilebilir. iPhone 14, fiziksel SIM yuvasını atladı ve yalnızca ABD'de eSIM'e geçti; bu da başa çıkılması zor bir durum. Kullanıcılara bu seçeneği sunmak, eSIM'leri kullanmanın doğru yolu bu şekilde, fiziksel SIM ile eSIM arasında seçim yapmaları gerekmez.

Pixel 8, desteklenen operatörlerde eSIM ile çift SIM'i destekliyor. bu nedenle, eSIM taşıma ve dönüştürme özelliklerinin Android'e de geldiğini görmek kullanıcıları sevindiriyor. Kullanıcılar aynı şeyin platform çapında bir sunumunu görmeyi de bekliyor.

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