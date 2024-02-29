Google Pixel 8 Serisi, 2023'ün En İyi Akıllı Telefonu Seçildi

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 ile birlikte düzenlenen Global Mobil Ödülleri töreninde, en iyi akıllı telefon belli oldu. Google, Apple, OnePlus ve Samsung'un yarıştığı final oylamasının sonucunda 2023'ün en iyi cihazı seçildi.

En iyi akıllı telefon Google Pixel 8 serisi

GLOMO Ödülleri olarak da bilinen Global Mobil Ödülleri, mobil teknolojide inovasyonu artırmak amacıyla her yıl GSMA tarafından düzenleniyor. Bu yılki final ise MWC 2024'te gerçekleştirildi. Buna göre En İyi Akıllı Telefon ödülünü kazanan Google Pixel 8 serisi oldu.

Bu ödül, Google'ın En İyi Akıllı Telefon kategorisinde kazandığı ilk ödül olarak kayıtlara geçti. Daha önce Pixel 3; 2019 yılında Night Sight düşük ışık kamera moduyla "En İyi Telefon İnovasyonu" ödülüne layık görülmüştü.

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Ödül sırasında açıklamada bulunan Google Cihazlar ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, ödülü Pixel ekibi adına kabul etti. Osterloh, attığı bir tweet'te ekibin çabalarını övdü ve ödülü almaktan onur duyduklarını söyledi.

Google, Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte cihazlarına tam 7 yıl Android güncellemesi vereceğini açıkladı. Tabii burada kasıt 7 büyük sürüm desteği olmayabilir. Örneğin, son büyük sürümü 2027 yılında gelecek Android 18 olabilir ve sonraki 3 yıl boyunca bu sürüme güncelleme desteği sunulabilir.

GLOMO ödülü, Google'ın Pixel satışlarını arttırdığı bir dönemde geliyor. Öte yandan yapay zeka destekli Pixel serisinin sektörde ses getirdiğini de gösteriyor.

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