Üye Girişi
Haberler

Google Pixel 8 Serisi, 2023'ün En İyi Akıllı Telefonu Seçildi

Güncelleme:

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 ile birlikte düzenlenen Global Mobil Ödülleri töreninde, en iyi akıllı telefon belli oldu. Google, Apple, OnePlus ve Samsung'un yarıştığı final oylamasının sonucunda 2023'ün en iyi cihazı seçildi. En iyi akıllı telefon Google Pixel 8 serisi olarak belirlendi.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 ile birlikte düzenlenen Global Mobil Ödülleri töreninde, en iyi akıllı telefon belli oldu. Google, Apple, OnePlus ve Samsung'un yarıştığı final oylamasının sonucunda 2023'ün en iyi cihazı seçildi.

En iyi akıllı telefon Google Pixel 8 serisi

GLOMO Ödülleri olarak da bilinen Global Mobil Ödülleri, mobil teknolojide inovasyonu artırmak amacıyla her yıl GSMA tarafından düzenleniyor. Bu yılki final ise MWC 2024'te gerçekleştirildi. Buna göre En İyi Akıllı Telefon ödülünü kazanan Google Pixel 8 serisi oldu.

Bu ödül, Google'ın En İyi Akıllı Telefon kategorisinde kazandığı ilk ödül olarak kayıtlara geçti. Daha önce Pixel 3; 2019 yılında Night Sight düşük ışık kamera moduyla "En İyi Telefon İnovasyonu" ödülüne layık görülmüştü.

132132132

Ödül sırasında açıklamada bulunan Google Cihazlar ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, ödülü Pixel ekibi adına kabul etti. Osterloh, attığı bir tweet'te ekibin çabalarını övdü ve ödülü almaktan onur duyduklarını söyledi.

Google, Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte cihazlarına tam 7 yıl Android güncellemesi vereceğini açıkladı. Tabii burada kasıt 7 büyük sürüm desteği olmayabilir. Örneğin, son büyük sürümü 2027 yılında gelecek Android 18 olabilir ve sonraki 3 yıl boyunca bu sürüme güncelleme desteği sunulabilir.

GLOMO ödülü, Google'ın Pixel satışlarını arttırdığı bir dönemde geliyor. Öte yandan yapay zeka destekli Pixel serisinin sektörde ses getirdiğini de gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Dünya Kongresi Akıllı Telefon Samsung Google Apple Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ sınava giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? MSÜ sınava giriş belgesi renkli olmak zorunda m? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 29 Şubat Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? LA Lakers Washington Wizards NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic Utah Jazz Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns vs Houston Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Kül Masalı final mi yaptı, bitti mi? Kül Masalı hangi gün, hangi kanalda? Kül Masalı günü mü değişti? Kül Masalı yok mu? Kül Masalı yok mu bu akşam yok mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi! Survivor kim kazandı? 29 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title