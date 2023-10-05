Google, akıllı telefon pazarında dikkat çeken Pixel 8 Pro modelinin özelliklerini ve fiyatını duyurdu. 6.7 inç boyutunda LTPO OLED ekran, güçlü işlemci, 12 GB RAM, üç arka kamera ve 5.050 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefon, 999 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak.

Teknoloji ile ilgili hemen her alanda faaliyet gösteren Google, akıllı telefon da üretiyor. Bu kapsamda şirket, kısa süre önce yeni Pixel 8 serisini kullanıcı karşısına çıkardı. Standart model Pixel 8 vadettikleri ile dikkat çekmişken, serinin tepe modeli Pixel 8 Pro da oldukça öne çıktı. İşte Google Pixel 8 Pro özellikleri ve fiyatı…

Google Pixel 8 Pro özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 8 Pro, akıllı telefon pazarında dikkat çekmeyi başardı. Bunun en önemli nedeni teknik özellikleri bir yana yazılım desteği oldu. Zira Google, Pixel 8 serisi için 7 yıl boyunca büyük Android güncellemesi sözü verdi. Bu da akıllı telefonların Android 21'e kadar yükseltilebileceği anlamına geliyor.

Google Pixel 8 Pro, 6.7 inç boyutunda ve QHD+ çözünürlükte LTPO OLED bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile hızı desteklenen bu ekran 2.400 nit tepe parlaklık sunuyorken, Corning tarafından üretilen Gorilla Victus 2 ile korunuyor.

Android tarihinde bir ilk: Tam 7 yıl güncelleme alacak Google Pixel 8 tanıtıldı!

Cihaz, Google'ın kendi işlemcisi olan Tensor G3'ten güç alıyor. Bununla beraber akıllı telefonun RAM bakımından LPDDR5X tipinde 12 GB'a kadar versiyonları bulunuyor. Depolama alanı tarafındaysa UFS 3.1 biçiminde yalnızca 128 GB seçeneği mevcut.

Ön tarafında 10.5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren Google Pixel 8 Pro modelinin arka kasasında ise üç tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla OIS teknolojisi ile desteklenen 50 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra ultra geniş açılı kamera ve 48 Megapiksel telefoto periskop lens şeklinde.

Android 14 işletim sisteminde çalışan Google Pixel 8 Pro, 5.050 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 30 W kablolu ve 23 W Qi kablosuz şarjı destekliyor. Bununla beraber cihazda USB Type-C 3.2 bağlantı noktası yer alıyor.

IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefon, 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikte tatlı suya dayanabiliyor. Ayrıca toza karşı da korumalı. Ekran içine yerleştirilen parmak izi okuyucusuna da sahip olan Google Pixel 8 Pro modeli; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantıyı destekliyor.

ÖzellikDeğer Ekran6.7 inç QHD+ LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı, 2.400 nit tepe parlaklık, Gorilla Glass Victus 2 korumaİşlemciGoogle Tensor G3RAM12 GB LPDDR5XDepolama Alanı128 GB UFS 3.1Ön Kamera10.5 Megapiksel çözünürlük, özçekim kamerasıArka Kameralar– 50 Megapiksel ana kamera (OIS destekli)– 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera– 48 Megapiksel telefoto periskop lensİşletim SistemiAndroid 14Batarya Kapasitesi5.050 mAhHızlı Şarj30 W kablolu şarj, 23 W Qi kablosuz şarjBağlantı NoktasıUSB Type-C 3.2Su ve Toz DayanıklılığıIP68 sertifikası (1.5 metre derinlikte 30 dakika süreyle suya dayanıklı, toza karşı korumalı)Parmak İzi OkuyucuEkran içi parmak izi okuyucuKablosuz BağlantıWi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Google Pixel 8 Pro modelinin fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel 8 Pro özellikleri ve fiyatı beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.