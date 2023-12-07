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Google Drive Kullanıcıları İçin Kurtarma Aracı

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Google Drive kullanıcıları, dosyalarına erişememe sorunuyla karşı karşıya. Google, bu sorunu çözmek için kurtarma aracını kullanmayı öneriyor.

Teknoloji dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Google, son zamanlarda depolama hizmeti Google Drive ile gündemde. Son iddialara göre bu hizmetin kullanıcıları masaüstü sürümünü kullanırken bazı dosyalara erişemiyor. Google ise bu sorun için bir yöntem sundu.

Google Drive dosyalarını kaybeden kullanıcılar kurtarma aracını kullanmalı!

Google'ın bulut tabanlı depolama hizmeti olan Google Drive, birçok kullanıcının işini görüyor. Ancak bu hizmet son zamanlarda önemli bir sorunla karşı karşıya. Ortaya çıkan haberlere göre Google Drive kullanıcılarının bazıları platforma yükledikleri dosyalara erişemiyor.

Google ise bu durumun farkına vararak bir araştırma adımı attı. Sonucunda da bir açıklama yaptı. Şirket yaptığı açıklamada Drive'da kaybolan içerikleri geri getirmeye yardımcı olan bir yöntem duyurdu. Ancak yine de bu yöntem sorunu çözmek için kesin bir yöntem değil.

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Sorun yaşamaya devam eden kullanıcılar için Google, kullanıcıların kendisiyle iletişime geçmesini sağlayacak yeni bir yöntem açıkladı. Açıklamaya göre dosyalarını kaybeden kullanıcılar Drive'ın PC ve Mac için sunulan güncel versiyonunu yüklemeli. Sonrasında ise kurtarma aracını çalıştırmalı.

Bu yöntem başarılı olursa dosyalar geri gelecek. Ayrıca Google, kurtarılan dosyaların Google Drive'da yeni bir klasöre geleceğini belirtti. Ancak bu yöntemden herhangi bir sonuç alamayan kullanıcıların da #DFD84 kodu ile geri bildirimde bulunması gerektiğini ifade etti.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcıların yaşadığı bu sorun 84.0.0.0 ve 84.0.4.0 kodlu masaüstü sürümlerindeki senkronizasyon hatasından kaynaklanıyor. Ayrıca şirket kullanıcıların bu süreç içerisinde masaüstü uygulamadaki bağlantıyı kesmemeleri gerektiğini de ekledi. Çünkü bu adımlar kalan verilerin de silinmesine neden olabilir.

Peki, siz Google Drive sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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