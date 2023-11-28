Google Drive Kullanıcı Verileri Kayboldu

Google Drive kullanıcıları, dosyalarının hesaplarından silindiğini iddia ediyor. Kullanıcılar, Drive dosyalarına erişmekte sorun yaşıyor ve bazı dosyaların kaybolduğunu belirtiyor. Google'ın destek ekibi sorunu araştırıyor.

Google Drive kullanıcıları, geçtiğimiz günden bu yana dosyaların hesaplarından silindiğini iddia ediyor. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden kullanıcılar, Google'ın destek forumlarına başvurdu. Bazı hesap sahipleri, Mayıs ayına kadar uzanan dosyaların kaybolduğunu söyledi. Peki Google Drive kullanıcı verilerine ne oldu?

Google Drive kullanıcı verileri ortadan kayboldu

Google'ın şikayet forumlarında paylaşılan bilgilere göre, kullanıcılar Drive dosyalarına erişmekte sorun yaşıyor. Örneğin, bir kullanıcı Drive hesabına giriş yaptığında tüm klasörlerinin Mayıs ayındaki haline geri döndüğünü ifade etti.

Öte yandan başka bir kullanıcı ise Drive'da depolanan altı aylık iş verilerinin hiçbir bilgi olmadan kaybolduğunu iddia etti. Nedeni hala bilinmemekle birlikte, bazı kişiler dosya senkronizasyonunun çalışmayı durdurduğunu düşünüyor. Bu da bulut depolama alanlarının güncellenmemesine ve dosyaların kaybolmasına yol açtı.

Bir teknoloji devi daha iflasın eşiğinde!

Google'ın destek ekibi ise sorunu araştırdıklarını söyledi. Kullanıcı klasörlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasını tavsiye eden şirket, verilerin kaybolmasına sebep olan hatayı detaylandırmadı.

Önemli bilgilerini Drive'da saklayan kullanıcılar için bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Google gibi büyük bulut sağlayıcılarında bile sorunlar yaşandığını belirtmek gerekiyor. Bu yüzden önemli dosyalarınızı farklı konumlarda depolamanızı öneriyoruz.

Google Drive verilerinin kaybolmasının arkasında siber saldırı olup olmadığı ise belirsiz. Teknoloji devi henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, kullanıcı güvenliğinin sarsılmadığının altını çizdi.

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