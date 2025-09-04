Haberler

Google doğum gününde çöktü, Türkiye dahil 10 ülkede kaos yaşandı
Google hizmetleri Türkiye dahil 10 ülkede işlevsiz hale gelirken, sistemin çökmesiyle adeta büyük bir kaos yaşandı. YouTube, Spotify, Google arama motorunu işlevsiz bırakan kesinti 30 dakikadan fazla sürerken, kuruluşunun 27. yıl dönümünde çöken Google hizmetlerine erişim an itibarıyla düşük hızla olsa da yeniden başladı.

4 Eylül 1998 yılında kurulan Google doğum gününde erişilmez hale geldi. Google'dan arama yapılsa da sonuç vermiyordu. Google'ın hizmetleri yaklaşık yarım saat kullanılamadı. Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtildi.

ERİŞİM DÜŞÜK HIZLA DA OLSA YENİDEN BAŞLADI

Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyordu. Gmail'e de giriş yapılamaz hale gelmişti. Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamadı, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmedi. Google hizmetlerine erişim düşük hızla olsa da yeniden başladı.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor" dedi. Kaya "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz.Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

HANGİ ÜLKELERDE ÇÖKTÜ?

Google'a erişim Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durdu. Erişim sorunu yaşayan ülkeler:

  • Türkiye
  • Bulgaristan
  • Yunanistan
  • Gürcistan
  • Hırvatistan
  • Sırbistan
  • Romanya
  • Ermenistan
  • Hollanda
  • Almanya

BUGÜN GOOGLE'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu kesintinin Google'ın kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi oldu. 4 Eylül 1998'de kurulan şirket, 27. yılını kutlamaya hazırlanırken böylesi büyük bir erişim sorunu yaşanması kullanıcılar arasında daha da büyük yankı uyandırdı.

