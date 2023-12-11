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Google'da 2023'te dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandı?

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Google, 2023 yılı arama trendlerini paylaştı.

Google, 2023 yılı arama trendlerini paylaştı. Türkiye’deki depremler dünya haber aramalarında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye arama verilerinde ise seçimler ve depremler öne çıkıyor.

Google’a göre 2023 yılında dünyada en çok aranan haber, son iki ayın gündemi “ İsrail ve Gazze Savaşı”.

Onu “Titanik denizaltısı” ve “Türkiye depremleri” izliyor.

Geçtiğimiz yıl en çok aranan haber Ukrayna Savaşı olmuştu.

Dünyada bu yıl en çok aranan kişiler, maç sırasında kalbi duran Amerikan futbolu oyuncusu Damar Hamlin ve ardından, Ocak ayında trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan oyuncu Jeremy Renner oldu.

Onları Romanya’da insan kaçakçılığı, organize suç örgütü kurmak ve tecavüz gibi suçlardan yargılanan Andrew Tate izliyor.

İlk beşteki diğer iki kişi ise Fransız futbolcu Kylian Mbappé ve Taylor Swift’le ilişkisiyle gündeme gelen Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce.

2023’te hayatını kaybedenler arasında en çok aranan kişi, Ekim ayı sonunda ölen Friends dizisinin yıldızlarından Matthew Perry oldu. Ardından Rock ‘n’ Roll’un Kraliçesi kabul edilen şarkıcı Tina Turner geliyor.

En çok aranan ilk iki film sırasıyla Barbie ve Oppenheimer oldu. Onları Jawan, Sounds of Freedom ve John Wick: Chapter 4 izliyor.

Dizi ve TV şovlarında ise sıralama şu şekilde:

Türkiye'de en çok aranan isim: Sinan Oğan

Türkiye’deki aramalar da 2023’ün bir özeti gibi.

En çok aranan isimlerin başında, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan var.

Onu “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Fenerbahçe’nin istediği ancak Galatasaray’a transfer olan İngiliz Crystal Palace takımının eski yıldızı Zaha geliyor.

Seçimlerin izlerini gördüğümüz en çok aranan isimler listesinde dördüncü ve beşincilik ise sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’de.

Diğer kategorilerdeki ilk beşler şu şekilde:

Nerede?

Kaybettiklerimiz

Seçimle ilgili aramalar

Diziler

Nasıl?

Ne zaman?

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