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Google, Chrome tarayıcısının arama önerilerine üç yeni özellik ekledi

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Google, Chrome tarayıcısının arama önerilerine üç yeni özellik ekleyerek kullanıcıların ilham almasını sağlamayı hedefliyor. Kullanıcılar, artık diğer insanların aradığı şeylere göre görüntü önerileri alacaklar, hatta arama istemleri tam olarak doğru olmasa bile.

Google, Chrome tarayıcısının arama önerilerine üç yeni özellik ekleyerek kullanıcıların ilham almasını sağlamayı hedefliyor. Kullanıcılar, artık diğer insanların aradığı şeylere göre görüntü önerileri alacaklar, hatta arama istemleri tam olarak doğru olmasa bile.

Goolgle Chrome'un arama önerilerinde yenilik

Google, zayıf internet bağlantısına sahip kullanıcılara, özellikle gizli moddayken, yerler veya istemler için arama yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Google, 29 Şubat'ta Chrome için yeni bir özellikler setini duyurdu.

Şirket, Chrome tarayıcısında arama önerilerine yapılan iyileştirmeleri içeren bu yeni özellikleri bugün (Perşembe) itibarıyla sunmaya başladı. Bu özellikler, kullanıcılara ilham vermek için diğer insanların aradığı şeylere göre öneriler sunmayı içeriyor.

Google Chrome'da daha fazla görüntü ve ilham veren arama önerileri

Masaüstünde Chrome'a giriş yapan kullanıcılar, yeni bir sekme açtıklarında, Google Arama kutusunda diğer insanların aradığı benzer şeylere dayalı önceki aramalarıyla ilgili öneriler görecekler. Örneğin, "Japchae" araması yaptıysanız, diğer popüler Kore yemekleri için öneriler görebilirsiniz.

Chrome güncellemesi ile yeni bir özellik geliyor!

Zayıf internet bağlantısında bile arama yapın

Chrome'un Android ve iOS'taki gelişmiş cihaz içi yetenekleri sayesinde, kullanıcılar zayıf internet bağlantısına sahip bir konumda olsalar bile arama önerileri alabilecekler. Bu, en azından gizli modda aramanızı ayarlamanıza yardımcı olacak.

Google'ın Chrome'daki arama önerilerine getirdiği bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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